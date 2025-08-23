https://sputnik-georgia.ru/20250823/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-mvd-soobschilo-o-zaderzhanii-44-chelovek-294645726.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: МВД сообщило о задержании 44 человек

Задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотические средства гражданам различными методами и путями, заявил замминистра 23.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Масштабная операция в Тбилиси и регионах привела к задержанию 44 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, в том числе и ввозе наркотиков в Грузию, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Среди задержанных – и граждане Грузии, и иностранцы, которые обвиняются как в сбыте наркотиков, так и в их хранении, приобретении и ввозе в Грузию. Следствием установлено, что задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотические средства гражданам различными методами и путями. Для доказательства полицейские тайно закупили наркотики и записали свои действия. В результате следственных действий изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств, клейкие ленты и электронные весы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

