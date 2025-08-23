https://sputnik-georgia.ru/20250823/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-mvd-soobschilo-o-zaderzhanii-44-chelovek-294645726.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: МВД сообщило о задержании 44 человек
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: МВД сообщило о задержании 44 человек
Sputnik Грузия
Задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотические средства гражданам различными методами и путями, заявил замминистра 23.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-23T11:58+0400
2025-08-23T11:58+0400
2025-08-23T11:58+0400
происшествия
грузия
новости
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279652441_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_7b4259e88992ea7d097f414d485f9840.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Масштабная операция в Тбилиси и регионах привела к задержанию 44 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, в том числе и ввозе наркотиков в Грузию, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Среди задержанных – и граждане Грузии, и иностранцы, которые обвиняются как в сбыте наркотиков, так и в их хранении, приобретении и ввозе в Грузию. Следствием установлено, что задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотические средства гражданам различными методами и путями. Для доказательства полицейские тайно закупили наркотики и записали свои действия. В результате следственных действий изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств, клейкие ленты и электронные весы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279652441_280:210:1280:960_1920x0_80_0_0_173cb24f178ef1a1463fcc7ee2b780a1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: МВД сообщило о задержании 44 человек
Задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотические средства гражданам различными методами и путями, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Масштабная операция в Тбилиси и регионах привела к задержанию 44 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, в том числе и ввозе наркотиков в Грузию, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
Среди задержанных – и граждане Грузии, и иностранцы, которые обвиняются как в сбыте наркотиков, так и в их хранении, приобретении и ввозе в Грузию.
Следствием установлено, что задержанные наркореализаторы систематически продавали наркотические средства гражданам различными методами и путями.
Для доказательства полицейские тайно закупили наркотики и записали свои действия.
Кроме того, полиция при обыске автомобилей, личных и жилых домов задержанных, а также из указанных ими мест изъяла в качестве вещественных доказательств особо крупное количество различных видов наркотических средств.
В результате следственных действий изъяты материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств, клейкие ленты и электронные весы.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины.