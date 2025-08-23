Как в Грузии борются с рабством: успехи страны и глобальный индекс – видео

https://sputnik-georgia.ru/20250823/kak-v-gruzii-boryutsya-s-rabstvom-uspekhi-strany-i-globalnyy-indeks---video-294651551.html
Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации отмечается 23 августа по инициативе ЮНЕСКО. 23.08.2025, Sputnik Грузия
17:59 23.08.2025 (обновлено: 18:27 23.08.2025)
Международный день памяти жертв работорговли и её ликвидации отмечается 23 августа по инициативе ЮНЕСКО.
Грузия сегодня находится на 38 месте среди 160 стран мира в Глобальном индексе рабства.
Грузия опередила многие соседние страны, такие как Азербайджан, Армения, Турция, Украина, Беларусь, Россия и Казахстан. При этом Грузия находится на 9 месте в мире по уровню реагирования на случаи рабства и принуждения людей к труду.
Глобальный индекс – это отчет, в котором оценивается количество людей в разных странах мира, вынужденных жить в условиях современного рабства.