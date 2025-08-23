Какой сегодня церковный праздник: 23 августа 2025

https://sputnik-georgia.ru/20250823/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-avgusta-2025-294643178.html

По православному церковному календарю 23 августа отмечают день памяти святых Лаврентия, Сикста, Феликиссима, Агапита и Романа 23.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-23T01:01+0400

2025-08-23T01:01+0400

2025-08-23T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 23 августа поминают архидиакона Лаврентия, Папу Сикста, диаконов Феликиссима и Агапита, воина Романа и других, пострадавших за веру при императоре Валериане (253-259).Папа Сикст был родом из Афин. Получив хорошее образование, он проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Риме после мученической смерти Папы Стефана.В то время Папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. В скором времени святого Сикста посадили в темницу вместе с двумя его диаконами, Агапитом и Феликиссимом.Архидиакон Лаврентий, встретив Папу, которого вели в темницу, слезно просил позволить и ему пролить вместе с ним кровь за Христа.Папа велел архидиакону продать церковные сокровища, а деньги раздать нуждающимся и гонимым христианам, предсказав, что Лаврентию предстоят более тяжкие испытания.Выполнив завет Папы, Лаврентий явился на суд мучеников и сообщил святителю, что данное поручение он выполнил – раздал врученное сокровище.Воины, услышав о каком-то сокровище, арестовали его, а мученикам отрубили головы. Произошло это в 258 году. Лаврентия посадили в темницу, а надзирать за ним поручили начальнику тюрьмы Ипполиту.В темнице Лаврентий исцелял приходивших к нему больных молитвой и многих крестил. Начальник тюрьмы, пораженный этим, уверовал и принял со всем своим домом крещение от святого.Вскоре архидиакона вновь привели к императору, приказав показать спрятанные сокровища. Лаврентий пообещал показать сокровища через три дня.За эти дни святой собрал большое количество нищих и больных, питавшихся лишь милостыней Церкви, и заявил императору, что они и есть те сосуды, в которые вложены церковные сокровища.Преподобного жестоко пытали, стараясь заставить отречься. Воин, присутствовавший на пытках, уверовал и принял крещение, за что ему отрубили голову. Лаврентий испустил дух в страшных муках, со словами благодарности Господу на устах.Ипполит ночью взял тело мученика, обвил пеленами с ароматами и дал знать пресвитеру Иустину. Божественную литургию и всенощное бдение над мощами мученика совершили в доме вдовы Кириакии.Святых Таин причастились все присутствовавшие христиане и с честью похоронили в пещере тело мученика – архидиакона Лаврентия. Произошло это в 258 году.ИмениныПо церковному календарю 23 августа именины отмечают Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Лавр, Роман и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников

