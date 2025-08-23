https://sputnik-georgia.ru/20250823/kurs-lari-dollar-294644211.html
Курс лари на субботу – 2,7051 GEL/$1
Курс лари на субботу – 2,7051 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару 23.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-23T09:48+0400
2025-08-23T09:48+0400
2025-08-23T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906511_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_db127c295a295e9bb5b124bd8bfa1851.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 августа в размере 2,7051 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283906511_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8fdb04a48941bda19eaefc98e20cd1ae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,7051 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 августа в размере 2,7051 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0017 лари по отношению к доллару.