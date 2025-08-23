https://sputnik-georgia.ru/20250823/molodoy-zhenschine-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-ubiystvo-muzha-v-tbilisi-294649377.html

Молодой женщине грозит бессрочное заключение за убийство мужа в Тбилиси

23.08.2025

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция в Тбилиси задержала 25-летнюю женщину по обвинению в убийстве супруга, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По версии следствия, 22 августа 2025 года молодая женщина во время ссоры нанесла смертельное ранение холодным оружием своему 22-летнему мужу у них дома в Тбилиси. Обвиняемую задержали по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – нож.Поскольку речь идет об убийстве члена семьи, дело квалифицировано как убийство при отягчающих обстоятельствах, и женщине грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

