Молодой женщине грозит бессрочное заключение за убийство мужа в Тбилиси
Молодой женщине грозит бессрочное заключение за убийство мужа в Тбилиси
23.08.2025
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция в Тбилиси задержала 25-летнюю женщину по обвинению в убийстве супруга, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По версии следствия, 22 августа 2025 года молодая женщина во время ссоры нанесла смертельное ранение холодным оружием своему 22-летнему мужу у них дома в Тбилиси. Обвиняемую задержали по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления – нож.Поскольку речь идет об убийстве члена семьи, дело квалифицировано как убийство при отягчающих обстоятельствах, и женщине грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
13:03 23.08.2025 (обновлено: 14:36 23.08.2025)
