Разыскиваемый Интерполом гражданин Украины задержан в Грузии

23.08.2025

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Аджарской АР задержала гражданина Украины, разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, гражданин Украины разыскивался за различные преступления, в том числе за руководство преступной группировкой и незаконную перевозку мигрантов. МВД Грузии отмечает, что гражданин Украины въехал в Грузию до того как его объявили в международный розыск. В данный момент в отношении задержанного проводятся экстрадиционные процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

