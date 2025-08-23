https://sputnik-georgia.ru/20250823/razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-ukrainy-zaderzhan-v-gruzii-294647150.html
Разыскиваемый Интерполом гражданин Украины задержан в Грузии
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Полиция Аджарской АР задержала гражданина Украины, разыскиваемого через Интерпол Германией и Польшей, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, гражданин Украины разыскивался за различные преступления, в том числе за руководство преступной группировкой и незаконную перевозку мигрантов. МВД Грузии отмечает, что гражданин Украины въехал в Грузию до того как его объявили в международный розыск. В данный момент в отношении задержанного проводятся экстрадиционные процедуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
