Сезон охоты на перелетных птиц стартовал в Грузии

23.08.2025

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии официально открылся в четвертую субботу месяца, 23 августа, и продлится до 1 марта будущего года, сообщили в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари. Оплатить сбор можно в любом банке Грузии. Номер счета: 200122900.Охотникам запрещено стрелять в птиц вокруг государственных заповедников, в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров. Кроме того, нельзя охотиться в административных границах городов Грузии.Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие (ружье), охотничье нарезное оружие (карабин или винтовка), охотничье комбинированное оружие (нарезное и гладкоствольное ружье), охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, охотничье пневматическое ружье. Виды оружия перечислены в законе "Об оружии" (статья 7).При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд птиц и берлог животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.Другие подробности и условия охоты на перелетных птиц можно найти здесь.Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетает более миллиона перелетных птиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

