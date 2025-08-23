https://sputnik-georgia.ru/20250823/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novye-dannye-294645434.html
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные
23.08.2025
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали более 4 миллионов тонн грузов во втором квартале 2025 года, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 52,1% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 30,7% – наливные грузы, 17,2% – насыпные грузы. За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 53,8% больше специализированных судов, на 49% больше генеральных грузовых судов, на 38,9% меньше контейнеровозов и на 31,5% меньше судов для перевозки наливных грузов. Также во втором квартале 2025 года 17,1% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 15,6% – Турции, 10,9% – Мальты, 7,1% – Либерии, а 49,3% распределены между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в апреле-июне 2025 года морские порты Грузии обслужили 3 тысячи пассажиров, на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю прибывающих и составила 51,8%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали более 4 миллионов тонн грузов во втором квартале 2025 года, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщается в материалах на сайте национальной службы статистики "Сакстат".
По данным "Сакстата", 52,1% обработанных грузов составили генеральные грузы (общего вида), 30,7% – наливные грузы, 17,2% – насыпные грузы.
Всего в апреле-июне текущего года в порты и терминалы Грузии зашло 422 судна, из которых 50,5% составляют генеральные грузовые суда, 23,2% – наливные, 15,6% – контейнеровозы, а 10,7% распределяются между навалочными и специализированными судами.
За этот период порты и терминалы Грузии приняли на 53,8% больше специализированных судов, на 49% больше генеральных грузовых судов, на 38,9% меньше контейнеровозов и на 31,5% меньше судов для перевозки наливных грузов.
Также во втором квартале 2025 года 17,1% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Панамы, 15,6% – Турции, 10,9% – Мальты, 7,1% – Либерии, а 49,3% распределены между другими странами.
Кроме того, в апреле-июне 2025 года морские порты Грузии обслужили 3 тысячи пассажиров, на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом доля отбывающих пассажиров в пассажиропотоке превысила долю прибывающих и составила 51,8%.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.