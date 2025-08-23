https://sputnik-georgia.ru/20250823/sudba-peregovorov-po-ukraine-budet-yasna-v-blizhayshie-nedeli---tramp-294650568.html

Судьба переговоров по Украине будет ясна в ближайшие недели – Трамп

Судьба переговоров по Украине будет ясна в ближайшие недели – Трамп

Sputnik Грузия

Дональд Трамп сообщил, что в мирном урегулировании украинской ситуации есть два пути, и по истечении двух недель он примет окончательное решение по ним 23.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-23T15:15+0400

2025-08-23T15:15+0400

2025-08-23T15:17+0400

обострение ситуации вокруг украины

в мире

новости

политика

москва

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/12/294584951_0:466:2048:1618_1920x0_80_0_0_e9e9b976ecc79c8a3455b6efe474834f.jpg

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине может проясниться в ближайшие две недели. По словам главы Белого дома, его в этой войне "совершенно ничего не радует"."Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад", – сказал Трамп журналистам.Президент США пояснил, что за это время он планирует узнать о позициях и намерениях Москвы и Киева касательно урегулирования конфликта.Трамп также упомянул выдвинутую им ранее идею о встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что хотел бы присутствовать на ней, хотя многие полагают, что такие переговоры ни к чему не приведут.Дональд Трамп сообщил, что в мирном урегулировании украинской ситуации есть два пути, и по истечении двух недель он примет окончательное решение по ним.Президент США 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран, а также глав НАТО и Еврокомиссии. Во время встречи он заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в Североатлантическом альянсе. Также Трамп сообщил, что во время его нахождения на высшем посту в США американских войск на территории Украины не будет.Ранее в МИД РФ, комментируя предложения о размещении контингента государств НАТО на Украине, заявили, что для Москвы этот вариант категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

москва

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

обострение ситуации вокруг украины, в мире, новости, политика, москва, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, еврокомиссия, нато