https://sputnik-georgia.ru/20250823/u-sgb-gruzii-menyaetsya-rukovoditel-294652154.html
У СГБ Грузии меняется руководитель
У СГБ Грузии меняется руководитель
Sputnik Грузия
Анри Оханашвили занимал пост главы СГБ с 4 апреля 2025 года 23.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-23T18:31+0400
2025-08-23T18:31+0400
2025-08-23T18:31+0400
грузия
политика
новости
тбилиси
анри оханашвили
сгб
грузинская мечта - демократическая грузия
мамука мдинарадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Глава Службы государственный безопасности Грузии Анри Оханашвили покинул занимаемую должность и занял пост советника премьер-министра Грузия по вопросам безопасности. Оханашвили занимал пост главы СГБ с 4 апреля 2025 года. Между тем, как стало известно, на должность главы СГБ Грузии премьер-министр Грузии представил одного из лидера правящей партии Мамуку Мдианарадзе. По законодательству Грузии теперь Мдинарадзе должен поддержать парламент. Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции. Кто такой Мамука Мдинарадзе Мдинарадзе один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов в Тбилиси. После он получил лицензию адвоката и с 2007 по 2014 был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году стал депутатом парламента Грузии и с тех пор занимается политической деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, тбилиси, анри оханашвили, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе
грузия, политика, новости, тбилиси, анри оханашвили, сгб, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе
У СГБ Грузии меняется руководитель
Анри Оханашвили занимал пост главы СГБ с 4 апреля 2025 года
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Глава Службы государственный безопасности Грузии Анри Оханашвили покинул занимаемую должность и занял пост советника премьер-министра Грузия по вопросам безопасности.
Оханашвили занимал пост главы СГБ с 4 апреля 2025 года.
"На фоне сегодняшних глобальных вызовов мировая и региональная безопасность сталкиваются с новыми вызовами, что оказывает особое влияние на безопасность нашей страны. Учитывая все это, для правительства Грузии имеет огромное значение аналитическая обработка информации об этих вызовах и разработка рекомендаций по ответным мерам", — заявил Оханашвили.
Между тем, как стало известно, на должность главы СГБ Грузии премьер-министр Грузии представил одного из лидера правящей партии Мамуку Мдианарадзе. По законодательству Грузии теперь Мдинарадзе должен поддержать парламент.
Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность.
Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции.
Кто такой Мамука Мдинарадзе
Мдинарадзе один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства.
Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов в Тбилиси.
После он получил лицензию адвоката и с 2007 по 2014 был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию "Мдинарадзе и партнеры".
В 2016 году стал депутатом парламента Грузии и с тех пор занимается политической деятельностью.