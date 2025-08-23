У СГБ Грузии меняется руководитель

https://sputnik-georgia.ru/20250823/u-sgb-gruzii-menyaetsya-rukovoditel-294652154.html

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Глава Службы государственный безопасности Грузии Анри Оханашвили покинул занимаемую должность и занял пост советника премьер-министра Грузия по вопросам безопасности. Оханашвили занимал пост главы СГБ с 4 апреля 2025 года. Между тем, как стало известно, на должность главы СГБ Грузии премьер-министр Грузии представил одного из лидера правящей партии Мамуку Мдианарадзе. По законодательству Грузии теперь Мдинарадзе должен поддержать парламент. Служба госбезопасности, основанная в 2015 году, представляет собой систему специализированных учреждений исполнительной власти, напрямую подчиненных правительству Грузии, которые в пределах своей компетенции обеспечивают государственную безопасность. Направлениями деятельности Службы являются: защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности и военного потенциала Грузии от противоправных действий иностранных спецслужб и отдельных лиц, обеспечение экономической безопасности страны, борьба с транснациональной организованной преступностью и международной преступностью, угрожающей государственной безопасности, меры по предупреждению, выявление и пресечение коррупции. Кто такой Мамука Мдинарадзе Мдинарадзе один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов в Тбилиси. После он получил лицензию адвоката и с 2007 по 2014 был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году стал депутатом парламента Грузии и с тех пор занимается политической деятельностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

