Умер журналист Кирилл Вышинский

Умер журналист Кирилл Вышинский

Вышинский активно боролся с цензурой в отношении российских СМИ на международных площадках, таких как ПАСЕ и ОБСЕ.

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Известный журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, это произошло в Москве в субботу, сообщает РИА Новости.Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске. После школы и службы в Советской армии поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончил вуз в 1991-м и стал работать учителем русского языка и литературы в родной школе.В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006-й, редактором и ведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел передачу "На самом деле". В сентябре 2015-го получил российское гражданство, сохранив украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали, арестовали и бросили за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" — в вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.Задержание Вышинского вызвало возмущение международных журналистских и правозащитных организаций. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.Президент Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019-го его освободили в рамках обмена. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".Также он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина", и назвал ее убедительной и глубокой.В "России сегодня" Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы. Он стал лауреатом премии правительства в области СМИ.Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, был противником цензуры зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020-го на встрече Совета по правам человека он поднял вопрос о регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правового поля. Президент поблагодарил журналиста за внимание к этой проблеме и пообещал, что даст поручение администрации и правительству.Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках, "Жил напротив тюрьмы". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

