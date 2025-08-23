Умер журналист Кирилл Вышинский
13:17 23.08.2025 (обновлено: 13:29 23.08.2025)
© photo: Sputnik / Ilya PitalevКирилл Вышинский
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Подписаться
Вышинский активно боролся с цензурой в отношении российских СМИ на международных площадках, таких как ПАСЕ и ОБСЕ. А его аналитические программы и материалы получали высокую оценку
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Известный журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, это произошло в Москве в субботу, сообщает РИА Новости.
Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске. После школы и службы в Советской армии поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончил вуз в 1991-м и стал работать учителем русского языка и литературы в родной школе.
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya/
В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006-й, редактором и ведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел передачу "На самом деле".
В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В сентябре 2015-го получил российское гражданство, сохранив украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали, арестовали и бросили за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" — в вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку Кирилла Вышинского у здания посольства Украины в Москве
Участники акции в поддержку Кирилла Вышинского у здания посольства Украины в Москве
© photo: Sputnik / Aleksey Kudenko/
Задержание Вышинского вызвало возмущение международных журналистских и правозащитных организаций. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.
Президент Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019-го его освободили в рамках обмена. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Кирилл Вышинский
Также он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина", и назвал ее убедительной и глубокой.
В "России сегодня" Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы. Он стал лауреатом премии правительства в области СМИ.
© photo: Sputnik / Vladimir PesnyaКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, был противником цензуры зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020-го на встрече Совета по правам человека он поднял вопрос о регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правового поля. Президент поблагодарил журналиста за внимание к этой проблеме и пообещал, что даст поручение администрации и правительству.
Журналист Кирилл Вышинский
© photo: Sputnik / Sergey Guneev/
Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках, "Жил напротив тюрьмы". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.