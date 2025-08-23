https://sputnik-georgia.ru/20250823/vid-budet-luchshe-na-glavnykh-trassakh-gruzii-vosstanovyat-landshaft-294646543.html
Вид будет лучше: на главных трассах Грузии восстановят ландшафт
Вид будет лучше: на главных трассах Грузии восстановят ландшафт
Sputnik Грузия
Власти планируют спроектировать работы по улучшению вида на дорогах и разбработать функциональный ландшафтный дизайн 23.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-23T17:17+0400
2025-08-23T17:17+0400
2025-08-23T17:17+0400
дороги
туризм
грузия
новости
турция
китай
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/11/294579623_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_f6ff8e56568b580f177cf32082dcad3e.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер на облагораживание вида главных трасс страны. На данном этапе это коснется следующих магистралей: Тбилиси-Зестафони, Зестафони-Кутаиси-Самтредиа, Самтредиа-Кобулети, объездной дороги Батуми и Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Согласно условиям тендера, компания должна будет разработать функциональный ландшафтный дизайн, спроектировать работы по улучшению вида на дорогах, а также сооружения по укреплению гор и ветрозащитные сооружения. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, связывающей Азию и Европу через Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
китай
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/11/294579623_229:0:1765:1152_1920x0_80_0_0_683e257e09b96b7fe470c699d74bab8e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дороги, туризм, грузия, новости, турция, китай, батуми
дороги, туризм, грузия, новости, турция, китай, батуми
Вид будет лучше: на главных трассах Грузии восстановят ландшафт
Власти планируют спроектировать работы по улучшению вида на дорогах и разбработать функциональный ландшафтный дизайн
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер на облагораживание вида главных трасс страны.
На данном этапе это коснется следующих магистралей: Тбилиси-Зестафони, Зестафони-Кутаиси-Самтредиа, Самтредиа-Кобулети, объездной дороги Батуми и Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.
Согласно условиям тендера, компания должна будет разработать функциональный ландшафтный дизайн, спроектировать работы по улучшению вида на дорогах, а также сооружения по укреплению гор и ветрозащитные сооружения.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, связывающей Азию и Европу через Грузию.