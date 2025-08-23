https://sputnik-georgia.ru/20250823/vid-budet-luchshe-na-glavnykh-trassakh-gruzii-vosstanovyat-landshaft-294646543.html

Вид будет лучше: на главных трассах Грузии восстановят ландшафт

Вид будет лучше: на главных трассах Грузии восстановят ландшафт

23.08.2025

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Правительство Грузии объявило тендер на облагораживание вида главных трасс страны. На данном этапе это коснется следующих магистралей: Тбилиси-Зестафони, Зестафони-Кутаиси-Самтредиа, Самтредиа-Кобулети, объездной дороги Батуми и Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. Согласно условиям тендера, компания должна будет разработать функциональный ландшафтный дизайн, спроектировать работы по улучшению вида на дорогах, а также сооружения по укреплению гор и ветрозащитные сооружения. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, связывающей Азию и Европу через Грузию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

