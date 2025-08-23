https://sputnik-georgia.ru/20250823/virtualnaya-ekskursiya-po-gruzii-okhranyaemye-territorii-gotovyat-vr-proekt-dlya-turistov-294645592.html
Виртуальная экскурсия по Грузии: охраняемые территории готовят VR-проект для туристов
Виртуальная экскурсия по Грузии: охраняемые территории готовят VR-проект для туристов
Sputnik Грузия
Благодаря приложению посетители смогут виртуально путешествовать по национальным паркам 23.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-23T10:52+0400
2025-08-23T10:52+0400
2025-08-23T11:03+0400
туризм
грузия
новости
национальный парк
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24628/46/246284604_0:0:2044:1149_1920x0_80_0_0_b2ac39c759c631c93b234369ba2dba36.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии работает над новым проектом по развитию экотуризма и привлечению посетителей, который включает в себя разработку приложения виртуальной реальности на основе VR-технологий. Цель проекта – познакомить широкую аудиторию, как внутри страны, так и за рубежом, с уникальной природой и биоразнообразием охраняемых территорий Грузии. Благодаря приложению посетители смогут виртуально путешествовать по национальным паркам, наслаждаться красотой природы и испытывать все те эмоции, которые вызывает непосредственное путешествие по охраняемым территориям. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, внесенных в "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24628/46/246284604_72:0:1604:1149_1920x0_80_0_0_c638bb4e3edc136f17d4ee4846d5fe48.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, грузия, новости, национальный парк
туризм, грузия, новости, национальный парк
Виртуальная экскурсия по Грузии: охраняемые территории готовят VR-проект для туристов
10:52 23.08.2025 (обновлено: 11:03 23.08.2025)
Благодаря приложению посетители смогут виртуально путешествовать по национальным паркам
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии работает над новым проектом по развитию экотуризма и привлечению посетителей, который включает в себя разработку приложения виртуальной реальности на основе VR-технологий.
Цель проекта – познакомить широкую аудиторию, как внутри страны, так и за рубежом, с уникальной природой и биоразнообразием охраняемых территорий Грузии.
Благодаря приложению посетители смогут виртуально путешествовать по национальным паркам, наслаждаться красотой природы и испытывать все те эмоции, которые вызывает непосредственное путешествие по охраняемым территориям.
Новый VR-продукт станет эффективным средством визуальной демонстрации туристического потенциала страны и привлечения интереса иностранных путешественников.
В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов.
По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, внесенных в "Красный список" Грузии.