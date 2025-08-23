https://sputnik-georgia.ru/20250823/virtualnaya-ekskursiya-po-gruzii-okhranyaemye-territorii-gotovyat-vr-proekt-dlya-turistov-294645592.html

Виртуальная экскурсия по Грузии: охраняемые территории готовят VR-проект для туристов

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Агентство охраняемых территорий Грузии работает над новым проектом по развитию экотуризма и привлечению посетителей, который включает в себя разработку приложения виртуальной реальности на основе VR-технологий. Цель проекта – познакомить широкую аудиторию, как внутри страны, так и за рубежом, с уникальной природой и биоразнообразием охраняемых территорий Грузии. Благодаря приложению посетители смогут виртуально путешествовать по национальным паркам, наслаждаться красотой природы и испытывать все те эмоции, которые вызывает непосредственное путешествие по охраняемым территориям. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий равняется 927 748 га, что составляет примерно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, внесенных в "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

