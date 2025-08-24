https://sputnik-georgia.ru/20250824/angliyskiy-uotford-sobiraetsya-popolnit-svoi-ryady-18-letnim-futbolistom-iz-gruzii-294656160.html

Английский "Уотфорд" собирается пополнить свои ряды 18-летним футболистом из Грузии

Английский "Уотфорд" собирается пополнить свои ряды 18-летним футболистом из Грузии

В понедельник игрок пройдет медицинское обследование в Риме и получит рабочую визу 24.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Восемнадцатилетний нападающий тбилисского "Динамо" Николоз Чиковани продолжит карьеру в Англии, в команде Георгия Чакветадзе "Уотфорд", сообщил футбольный канал Geo Team. В понедельник игрок пройдет медицинское обследование в Риме и получит рабочую визу. Чиковани – воспитанник академии тбилисского "Динамо". В этом году он был переведен в основной состав и провел восемь матчей. Он выступал за сборную Грузии до 17 лет (13 матчей, 2 гола), а в настоящее время защищает честь команды до 19 лет (11 матчей, 3 гола).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

