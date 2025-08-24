https://sputnik-georgia.ru/20250824/bessrochnoe-zaklyuchenie-za-ubiystvo-muzha--25-letney-zhenschine-predyavleno-obvinenie-294658858.html

Бессрочное заключение за убийство мужа – 25-летней женщине предъявлено обвинение

24.08.2025

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 25-летней Текле Герсамия в убийстве мужа, сообщили в пресс-службе ведомства. Женщине грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Герсамия обвиняется в умышленном убийстве, совершенное в отношении члена семьи. В ходе расследования, проведенного министерством внутренних дел, установлено, что 22 августа в Тбилиси обвиняемая нанесла ножевое ранение своему мужу, от полученного ранения 22-летний мужчина скончался в больнице. В тот же день полиция задержала женщину. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам адвоката обвиняемой, мужчина сам нанес себе смертельную рану прямо на глазах у жены. Кроме того, адвокат утверждает, что женщину допрашивали в отделении полиции без присутствия защитника и оказывали на нее психологическое давление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

