Борьба с наркопреступностью в Грузии: за два месяца задержаны около 1,5 тысячи человек

Борьба с наркопреступностью в Грузии: за два месяца задержаны около 1,5 тысячи человек

Sputnik Грузия

Среди задержанных как иностранцы, так и граждане Грузии, отмечают в МВД 24.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Полиция привлекла к уголовной ответственности за наркопреступления 1 417 человек за последние два месяца, говорится в материалах МВД Грузии. По данным ведомства, среди задержанных есть как иностранцы, так и граждане Грузии. При этом большая часть обвиняемых задержана за продажу наркотиков. Борьба с наркопреступностью является главным приоритетом правительства. В 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения/реализации наркотических средств, ужесточив сроки за продажу наркотиков. Кроме того, полиция получила право проверять граждан на наркотики в случае обоснованного подозрения. Как показала статистика МВД, в 80% случаев факт потребления наркотиков подтверждается. Также введено принудительное, т. е. обязательное, лечение для совершивших наркопреступления. Это значит, что суд в Грузии имеет право назначить принудительное лечение от наркомании на основании заключения комиссии наркологов на срок до двух лет лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

