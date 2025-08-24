https://sputnik-georgia.ru/20250824/gruzinskie-motivy-v-sovremennom-ispolnenii-uspekh-gruppy-33a---video-294658747.html

Грузинские мотивы в современном исполнении: успех группы “33А” – видео

Известный грузинский музыкант Нияз Диасамидзе более 30 лет назад, в 1994 году, создал свою группу “33A”, став автором самобытных композиций. 24.08.2025, Sputnik Грузия

Грузинские мотивы и песни представлены в творчестве Нияза Диасамидзе и группы "33A" в уникальном музыкальном оформлении с использованием классических музыкальных инструментов.Происхождение названия объясняется просто – в доме под этим номером на улице Палиашвили жил сам основатель группы и двое его соратников, там же вначале проходили и первые репетиции. Первый альбом, “Тбилиси”, был записан в 1997 году и сразу стал популярным.

