Грузинские мотивы в современном исполнении: успех группы "33А" – видео
Известный грузинский музыкант Нияз Диасамидзе более 30 лет назад, в 1994 году, создал свою группу "33A", став автором самобытных композиций.
19:45 24.08.2025 (обновлено: 20:53 24.08.2025)
Известный грузинский музыкант Нияз Диасамидзе более 30 лет назад, в 1994 году, создал свою группу "33A", став автором самобытных композиций.
Грузинские мотивы и песни представлены в творчестве Нияза Диасамидзе и группы "33A" в уникальном музыкальном оформлении с использованием классических музыкальных инструментов.
Происхождение названия объясняется просто – в доме под этим номером на улице Палиашвили жил сам основатель группы и двое его соратников, там же вначале проходили и первые репетиции.
Первый альбом, "Тбилиси", был записан в 1997 году и сразу стал популярным.