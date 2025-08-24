https://sputnik-georgia.ru/20250824/gruzinskiy-mobilnyy-operator-zapodozrili-v-narushenii-pravil-konkurentsii-294657024.html
Грузинский мобильный оператор заподозрили в нарушении правил конкуренции
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинский оператор мобильной связи "Магтиком" проверят на возможное злоупотребление доминирующим положением путем повышения цен на интернет, говорится в сообщении Национальной комисси по коммуникациям. Комиссия начала изучение и исследование решений "Магтиком", согласно которым с 1 июня повысились цены на пакеты мобильного интернета, а с 1 августа – на фиксированный интернет.
18:11 24.08.2025 (обновлено: 18:19 24.08.2025)
Изменение коснулось около 456 тысяч абонентов, и если их число сохранится, то ежемесячный доход "Магтиком" увеличится на 1,37 млн лари
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузинский оператор мобильной связи "Магтиком" проверят на возможное злоупотребление доминирующим положением путем повышения цен на интернет, говорится в сообщении Национальной комисси по коммуникациям.
Комиссия начала изучение и исследование решений "Магтиком", согласно которым с 1 июня повысились цены на пакеты мобильного интернета, а с 1 августа – на фиксированный интернет.
"На основании действий "Магтиком" у Комиссии по коммуникациям складывается картина, согласно которой компания могла установить несправедливые тарифы и злоупотребить своим доминирующим положением. В связи с этим Комиссия по коммуникациям начала исследование с целью изучения возможного нарушения Закона Грузии "О конкуренции", – говорится в сообщении.
В частности, мобильный оператор увеличил стоимость пакета мобильного интернета "Неделя безлимитного интернета" на 11%, с 9 до 10 лари, и пакета "Месяц безлимитного интернета" с 32 до 35 лари, на 9%.
Согласно последним данным Комиссии, количество активаций этих пакетов ежемесячно составляет 499 тысяч в случае "Недели безлимитного Интернета" и 144 тысячи в случае "Месяца безлимитного Интернета".
"Соответственно, если компания сохранит такое количество активаций вышеуказанных пакетов, то она увеличит свой ежемесячный доход в общей сложности примерно на 931 тысячу лари", – говорится в сообщении.
Кроме того, по решению "Магтиком", в случае с фиксированным интернетом, с 1 августа тариф на услугу для абонентов по всей стране, использующих тариф на фиксированный интернет со скоростью 50 Мбит/с или услугу "Интернет + IPTV", увеличится на 3 лари.
По оценкам Комиссии, изменение коснулось около 456 тысяч абонентов, и если их число сохранится, то ежемесячный доход "Магтиком" увеличится на 1,37 млн лари.
В результате изменения стоимость отдельного интернет-пакета в Тбилиси выросла на 8%, в регионах – на 10%, а стоимость комбинированного предложения выросла с 4% до 9%.
Рост цен на пакеты мобильной и фиксированной интернет-связи привел к увеличению числа обращений потребителей в Комиссию по коммуникациям.
"В целях защиты интересов потребителей Комиссия провела предварительную оценку, которая вызывает обоснованные подозрения о возможном нарушении Закона Грузии "О конкуренции", – говорится в сообщении.
Речь о нарушении статьи "злоупотребление доминирующим положением".
По информации комиссии, в соответствии с законодательством, доминирующее положение определяется с учетом доли компании на рынке, а также долей ее конкурентов, барьеров входа на рынок, барьеров расширения производства, рыночной власти покупателя, доступности, сетевых эффектов и других факторов, определяющих рыночную власть.
Злоупотребление доминирующим положением, как отмечает ведомство, включает в себя, среди прочего, установление несправедливых цен или несправедливых условий торговли, ограничение производства, рынков или технологического развития в ущерб интересам потребителей, а также навязывание партнерам различных условий идентичных сделок и постановку их в неконкурентное положение.