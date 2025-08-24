https://sputnik-georgia.ru/20250824/gruziya-otmechaet-den-konstitutsii-294653202.html

Грузия отмечает День Конституции

Со дня принятия верховного закона страны прошло 30 лет 24.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Грузия 24 августа отмечает День принятия Конституции страны.Со дня принятия верховного закона страны прошло 30 лет. Парламент Грузии утвердил Конституцию в 1995 году. В течение многих лет документ был неоднократно изменен.Разработка Конституции началась после принятия "Акта о независимости Грузии" 26 мая 1918 года и продолжалась три года. В процессе был учтен опыт передовых демократических стран того времени. Документ 1921 года считается достижением грузинского политического мышления.Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов хранятся в Национальном архиве Грузии.Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию Грузии во время президентства Михаила Саакашвили с 2004 по 2012 год, в том числе и сокращение полномочий президента страны и усиление роли парламента.После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта", была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии стал символической фигурой с ограниченными полномочиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

