Грузию с Турцией соединит новая автомагистраль - государство объявило тендер

Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров - тоннель длиной 7,6 км, мост длиной 1,47 км, две транспортные развязки 24.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии объявил международный тендер по выбору компании, которая будет следить за строительством автомагистрали Батуми-Сарпи, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно проекту, дорога Батуми-Сарпи соединит недавно построенную Батумскую объездную дорогу с грузино-турецкой границей в Сарпи. Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря. Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров - тоннель длиной 7,6 км, мост длиной 1,47 км, две транспортные развязки, прибрежные и речные укрепления, фортификационные сооружения. Проект финансируется кредитом Азиатского банка развития и средствами из государственного бюджета. Срок предоставления услуг по надзору составляет 48 месяцев. Заинтересованные компании должны представить предложения на английском языке через сайт Азиатского банка развития не позднее 22 сентября 2025 года. Предполагаемая стоимость услуги - около 14 млн долларов США. В октябре 2024 года завершилось строительство дороги в объезд города Батуми, которая является частью стратегического европейского автомобильного маршрута, а также имеет особое значение для развития города. В рамках проекта была построена 14-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, 20 мостов и пять тоннелей. До этого единственная дорога проходила через туристическую и жилую зоны, что затрудняло движение международного транзитного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

