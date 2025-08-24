https://sputnik-georgia.ru/20250824/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-avgusta-2025-294643383.html

Какой сегодня церковный праздник: 24 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 24 августа 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 24 августа отмечают день памяти святых Евпла, Сосанны, Гаия, Гавиния, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра, Куфия...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕвплПо церковному календарю 24 августа поминают архидиакона Евпла, пострадавшего при императорах Диоклетиане (284-305) и Максимиане (284-305).Служил будущий святой в городе Катане (Сицилия). Евпл постоянно носил при себе Евангелие и бесстрашно проповедовал язычникам. Однажды его схватили, когда он читал и объяснял Святое Писание собравшемуся народу, и доставили к Калвисиану – правителю города.Исповедника за веру подвергли пыткам, затем бросили в темницу, где он пробыл семь дней в молитве. Господь для утоления жажды мученика извел в темнице источник воды.Мученик, укрепленный Господом, представ повторно перед судьей, обвинил язычника в пролитии крови неповинных христиан. Святого приговорили к смерти. Идя на казнь, Евпл продолжал разъяснять народу Евангелие. Многие, видя мужество проповедника, уверовали.Архидиакону отрубили голову. Произошло это в 304 году.Святые мученикиПо церковному календарю 24 августа поминают мученицу Сосанну, папу римского Гаия, пресвитера Гавиния, Клавдия, Максима, Препедигну, Александра и Куфия, пострадавших за веру в конце III века.Сосанна с юных лет посвятила себя Богу. Дочь пресвитера Гавиния и племянница Папы Римского Гая (283-296) была воспитана в строгом христианском благочестии.До императора Диоклетиана (284-305), с которым состояла в родстве семья девы, дошел слух о ее добродетели и красоте. Решив выдать Сосанну замуж за своего соправителя Максимиана Геркула (284-305), он послал к Гавинию своих родственников – сановника Клавдия и его брата Максима.После бесед с благочестивой семьей, Максим и Клавдий вместе с женой Препедигной и сыновьями Александром и Куфием крестились. Узнав об этом, Диоклетиан отправил родственников в изгнание. Вскоре мучеников сожгли недалеко от Рима, а пепел развеяли по морю.Сосанну взяли во дворец, а императрице поручили уговорить благочестивую деву покориться судьбе. Но императрица, будучи тайной христианкой, поддержала мученицу и объявила императору о непреклонности девы вступить с язычником в брак.Диоклетиан разрешил соправителю обесчестить деву, но ангел защитил ее. Когда мученица отказалась принести жертву идолам, ей отрубили голову. Вскоре мученически погиб и отец святой – пресвитер Гавиний, а в 296 году – святитель Гай.Печерские преподобномученикиПо церковному календарю 24 августа поминают преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, живших в XI веке в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.Предание повествует, что Феодор перед уходом в монастырь раздал нищим свое богатство. Несмотря на то, что многие годы он провел в строгом воздержании, иногда с грустью вспоминал о своем имуществе.Феодор жил в одной пещере с монахом Василием, который утешал и поддерживал его. Как-то Василий на три месяца отлучился из обители. Феодору в это время явился нечистый дух в облике Василия и рассказал монаху, что в их пещере когда-то разбойники спрятали сокровище, и показал точное место.Жажда обладать ценностями обуяла монаха. Он стал мечтать о том, как выкопает их и заживет в миру. Но вернулся настоящий Василий, и правда раскрылась. С тех пор преподобномученик стал по ночам молоть зерно, чтобы избегать в дальнейшем подобных помыслов, и со временем освободился от жажды обладания земными благами.Позднее монахи приняли мученическую смерть от князя Мстислава Святополковича.ИмениныПо церковному календарю 24 августа именины отмечают Лилия, Мария, Сусанна, Александр, Василий, Клавдий, Донат, Макар, Максим, Марк, Мартин и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

