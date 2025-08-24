Лесной пожар возник в высокогорной Тушети у границы с Россией

https://sputnik-georgia.ru/20250824/lesnoy-pozhar-voznik-v-vysokogornoy-tusheti-u-granitsy-s-rossiey-294658389.html
Sputnik Грузия
В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники 24.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В ущелье Цовати, расположенном в высокогорной зоне Тушети, с северо-востока граничащей с Россией, вспыхнул пожар, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Поскольку ущелье находится в труднодоступном для тяжелой техники месте, к тушению был привлечен вертолет пограничной полиции. В ущелье горит трава. В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники. По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, угрозы распространения пожара на населенный пункт нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
