Лесной пожар возник в высокогорной Тушети у границы с Россией

Лесной пожар возник в высокогорной Тушети у границы с Россией

В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники 24.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В ущелье Цовати, расположенном в высокогорной зоне Тушети, с северо-востока граничащей с Россией, вспыхнул пожар, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Поскольку ущелье находится в труднодоступном для тяжелой техники месте, к тушению был привлечен вертолет пограничной полиции. В ущелье горит трава. В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники. По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, угрозы распространения пожара на населенный пункт нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

