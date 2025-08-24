Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250824/lesnoy-pozhar-voznik-v-vysokogornoy-tusheti-u-granitsy-s-rossiey-294658389.html
Лесной пожар возник в высокогорной Тушети у границы с Россией
Лесной пожар возник в высокогорной Тушети у границы с Россией
Sputnik Грузия
В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники 24.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-24T20:28+0400
2025-08-24T20:28+0400
новости
грузия
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
тушети
лесной пожар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24735/09/247350927_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b018efb33afd744fb6b8efdb37fcd37f.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В ущелье Цовати, расположенном в высокогорной зоне Тушети, с северо-востока граничащей с Россией, вспыхнул пожар, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Поскольку ущелье находится в труднодоступном для тяжелой техники месте, к тушению был привлечен вертолет пограничной полиции. В ущелье горит трава. В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники. По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, угрозы распространения пожара на населенный пункт нет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24735/09/247350927_58:0:1595:1153_1920x0_80_0_0_5eded8a82346da673a5eddd79017c96a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тушети, лесной пожар
новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тушети, лесной пожар

Лесной пожар возник в высокогорной Тушети у границы с Россией

20:28 24.08.2025
© Sputnik / STRINGERЛесной пожар у деревни Ормоци в Атенском ущелье в регионе Шида Картли
Лесной пожар у деревни Ормоци в Атенском ущелье в регионе Шида Картли - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2025
© Sputnik / STRINGER
Подписаться
В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В ущелье Цовати, расположенном в высокогорной зоне Тушети, с северо-востока граничащей с Россией, вспыхнул пожар, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Поскольку ущелье находится в труднодоступном для тяжелой техники месте, к тушению был привлечен вертолет пограничной полиции. В ущелье горит трава.
В настоящее время ведутся активные работы по тушению пожара с использованием всей необходимой спецтехники.
По данным Службы по чрезвычайным ситуациям, угрозы распространения пожара на населенный пункт нет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0