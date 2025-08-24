Нескольким селам на западе Грузии угрожает активизировавшийся оползень

https://sputnik-georgia.ru/20250824/neskolkim-selam-na-zapade-gruzii-ugrozhaet-aktivizirovavshiysya-opolzen-294654233.html

В конце июня часть жителей сел Гверки и Хемагали была эвакуирована из-за активизации оползневых процессов 24.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В селах Хемагали и Гверки Харагаульского района Имерети активизировался оползень, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В конце июня часть жителей сел Гверки и Хемагали была эвакуирована из-за активизации оползневых процессов. Ущерб был нанесен домам, сельскохозяйственным угодьям, автомобильным дорогам. Массы земли частично перекрыли реку Корнебасгеле. Специалисты агентства оперативно обследовали место и заявили, что угрозы для жителей нет. Специалисты рекомендовали очистить затопленную территорию и организовать постоянный мониторинг зоны оползня. С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов? Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира. Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Из них 22% – в зонах высокого риска, 26% – среднего риска, 20% – низкого риска, 32% – очень низкого риска. В августе 2023 года смертоносный оползень сошел на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии. Погибли люди, были уничтожены практически все туристические объекты, повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты через реку Чанчахи. Курорт оказался оторван от внешнего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

