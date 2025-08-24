https://sputnik-georgia.ru/20250824/nozhi-v-gruzii-pod-zapretom---chislo-shtrafov-prevysilo-tysyachu-294621054.html
В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости
Ножи в Грузии под запретом – число штрафов превысило тысячу
15:52 24.08.2025 (обновлено: 15:58 24.08.2025)
В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 15 июля 2025 года оштрафовала более тысячи человек за ношение холодного оружия, говорится в материалах на сайте МВД.
Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения".
Размер штрафа составляет 500 лари. Повторное совершение этого административного нарушения карается уже уголовной ответственностью.
Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа в период с 1 января по 15 июля было выписано в Тбилиси (578). Далее следуют регионы Аджария (75) и Имерети (71).
Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 49 несовершеннолетних.
В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие человек автоматически попадет в базу МВД Грузии.
При этом приобрести можно то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства.