https://sputnik-georgia.ru/20250824/nozhi-v-gruzii-pod-zapretom---chislo-shtrafov-prevysilo-tysyachu-294621054.html

Ножи в Грузии под запретом – число штрафов превысило тысячу

Ножи в Грузии под запретом – число штрафов превысило тысячу

Sputnik Грузия

В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости 24.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-24T15:52+0400

2025-08-24T15:52+0400

2025-08-24T15:58+0400

грузия

новости

общество

имерети

аджария

тбилиси

оружие

оружие

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825159_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_c721a2defaf1df91bbd88f07c5e3ce2d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 15 июля 2025 года оштрафовала более тысячи человек за ношение холодного оружия, говорится в материалах на сайте МВД. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения". Размер штрафа составляет 500 лари. Повторное совершение этого административного нарушения карается уже уголовной ответственностью.Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа в период с 1 января по 15 июля было выписано в Тбилиси (578). Далее следуют регионы Аджария (75) и Имерети (71). Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 49 несовершеннолетних. При этом приобрести можно то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

аджария

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, имерети, аджария, тбилиси, оружие, оружие