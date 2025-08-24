https://sputnik-georgia.ru/20250824/ombudsmen-gruzii-prizval-vozderzhatsya-ot-yazyka-vrazhdy-vo-vremya-predvybornoy-kampanii-294659093.html

Омбудсмен Грузии призвал воздержаться от языка вражды во время предвыборной кампании

Омбудсмен Грузии призвал воздержаться от языка вражды во время предвыборной кампании

Очень важно, чтобы предвыборная обстановка была свободна от насилия и языка вражды, заявил Народной защитник 24.08.2025

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Политикам и политическим партиям следует максимально воздержаться от использования языка вражды во время избирательной кампании, чтобы предвыборная обстановка была свободна от насилия и ненависти, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани журналистам. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Ведущие оппозиционные силы Грузии раскололись на два лагеря. Партии "Лело", "Граждане", "Гирчи" и "За Грузию" участвуют в выборах в органы местного самоуправления, в то же время "Единое национальное движение" и "Коалиция за перемены" отказались от участия и стремятся добиться смещения правительства "Грузинской мечты" путем акций протеста. По его словам, уже были подобные случаи, и их нужно свести до минимума. "Надеюсь, что выборы пройдут в мирной обстановке", – добавил Иоселиани. Выборы в ГрузииВыборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у ЦИК будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

