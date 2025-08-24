Первые лица Грузии поздравили жителей с Днем принятия Конституции

https://sputnik-georgia.ru/20250824/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-zhiteley-s-dnem-prinyatiya-konstitutsii-294656290.html

24.08.2025

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили, глава правительства Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили в День принятия Конституции поздравили население с важной датой в истории страны и рассказали о стоящих перед государством вызовах. Грузия 24 августа отмечает День принятия Конституции страны. Наибольшее количество поправок было внесено в Конституцию во время президентства Михаила Саакашвили, с 2004 по 2012 год. После прихода к власти в октябре 2012 года коалиции "Грузинская мечта", была принята обновленная редакция Конституции, согласно которой Грузия перешла на парламентскую модель, а президент Грузии стал символической фигурой с ограниченными полномочиями. В своем выступлении он акцентировал внимание на важности защиты национальных ценностей и интересов страны и рассказал о давлении, оказываемом на Грузию в последние годы. "Мы хорошо помним, что в последние годы на фоне усилившегося давления против нашего государства выдвигалось множество несправедливых требований, наносящих ущерб интересам Грузии. В борьбе с этим давлением одним из главных орудий грузинского государства стала наша Конституция и заложенные в ней нормы, которые с самого начала исключали выполнение государством каких-либо несправедливых требований", – заявил Кавелашвили. Президент Грузии поблагодарил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе за его работу в процессе работы над Конституцией В свою очередь премьер в своем выступлении отметил, что оппоненты правящей партии "Грузинская мечта", как местные, так и зарубежные, за последние семь лет не раз пытались изменить и адаптировать Конституцию страны под себя, но в главный закон страны так и не были внесены изменения. По словам главы правительства, эта стабильность Конституции напрямую отражается на стабильном развитии государства, что так важно для Грузии, и, помимо прочего, этот фактор также дал стране возможность сохранять мир и стабильность в целом. Кроме того, премьер вспомнил переговоры, связанные с подписанием соглашения 19 апреля. По его словам, одним из главных требований, которые были тогда выдвинуты властям, было внесение различных поправок в Конституцию. Как отметил премьер, власти сумели защитить национальные интересы страны и не дали никому возможности оскорбить Конституцию за эти семь лет. "Так, конечно, должно продолжаться и дальше", – заявил Кобахидзе. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, 24 августа 1995 года стало переломным моментом, когда завершилось столетие попыток Грузии создать государственность, и началось создание новой республики, была создана Конституция, которая должна была стать основой свободной жизни будущих поколений. Он отметил, что принятие Конституции – событие огромной важности в истории каждого народа. Конституция Демократической республики Грузия была принята 21 февраля 1921 года – это одна из главных дат в истории грузинского конституционализма. Оригиналы Конституций 1921 и 1995 годов хранятся в Национальном архиве Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

