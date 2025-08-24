https://sputnik-georgia.ru/20250824/rossiya-v-iyule-prekratila-import-kartofelya-iz-gruzii-294654442.html
Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии
Sputnik Грузия
Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле 24.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных закупок, говорится в сообщении РИА Новости. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая – до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
12:18 24.08.2025 (обновлено: 12:35 24.08.2025)
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных закупок, говорится в сообщении РИА Новости.
Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию.
Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая – до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата.
Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.