https://sputnik-georgia.ru/20250824/rossiya-v-iyule-prekratila-import-kartofelya-iz-gruzii-294654442.html

Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии

Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии

Sputnik Грузия

Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле 24.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-24T12:18+0400

2025-08-24T12:18+0400

2025-08-24T12:35+0400

новости

экономика

грузия

россия

картофель

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23405/30/234053004_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_6204f40e54aeae07077898b85fa0b181.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Россия в июле остановила импорт картофеля из Грузии после девяти месяцев непрерывных закупок, говорится в сообщении РИА Новости. Россия начала ввозить картофель на постоянной основе в октябре прошлого года, при этом пика импорт достиг в апреле. Затем закупки начали замедляться. В июле же впервые грузинское ведомство не сообщило об экспорте картофеля в Россию. Одновременно Россия в июле сократила импорт картофеля из Китая – до 6,9 миллиона долларов, что в 1,8 раза меньше уровня июня, сообщало ранее РИА Новости на основании анализа данных Евростата. Это может быть связано с ожиданиями лучшего урожая картофеля в России, чем в прошлом году. По данным Минсельхоза на середину июля, урожай раннего картофеля в России вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 240 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, экономика, грузия, россия, картофель