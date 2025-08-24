https://sputnik-georgia.ru/20250824/tragediya-v-zapadnoy-gruzii--v-reke-obnaruzhili-telo-podrostka-294659274.html
Трагедия в Западной Грузии – в реке обнаружили тело подростка
Трагедия в Западной Грузии – в реке обнаружили тело подростка
Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка в реке Супса (регион Гурия), сообщил телеканал "Рустави 2". Подросток отдыхал на речке вместе со сверстниками. По словам очевидцев, внезапно его унесло течением. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов. МВД начало расследование по статье "Доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Спасатели обнаружили тело 15-летнего подростка в реке Супса (регион Гурия), сообщил телеканал "Рустави 2".
Подросток отдыхал на речке вместе со сверстниками. По словам очевидцев, внезапно его унесло течением. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько часов.
МВД начало расследование по статье "Доведение до самоубийства".