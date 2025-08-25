https://sputnik-georgia.ru/20250825/294666934.html

Канадские войска и американские ракеты не гарантируют безопасности Украине

25.08.2025

На украинском ТВД мобилизованы значительные силы и средства десятков стран НАТО. Вопреки добродетельным декларациям и планам действующего президента США Украину продолжают накачивать американским оружием – для самоуничтожения "незалежной" в многолетней войне с Россией. В западном "мире, основанном на правилах", все решают не идеалы, а материальные интересы.Канадский премьер Марк Карни посетил Киев 24 августа, в день неочевидной независимости Украины, и объявил о выделении 1,5 млрд американских долларов военной помощи. Деньги предназначены для закупки в США бронетехники, боеприпасов, беспилотников. Канада и Украина в этот же день подписали соглашение о совместном военном производстве. Карни не исключил переброску канадских войск на украинский ТВД.Применение американского высокоточного оружия увеличенного радиуса действия (как и РСЗО HIMARS) требует непосредственного участия военнослужащих НАТО, данных космической разведки Пентагона (целеуказания). Уничтоженные за минувшие 24 часа более 150 ударных дронов ВСУ также использовали натовские комплектующие, навигацию и связь. Вопреки миротворческой риторике президента США Дональда Трампа все более заметно прямое участие Запада в украинском конфликте. Растет вероятность эскалации за пределами зоны СВО.Стоя перед выбором между территориальными/политическими уступками Москве и продолжением затяжной/проигранной войны, Киев выбирает войну – требует у партнеров финансирование для продолжения боевых действий на весь период 2026 года. Европа готова платить, Америка – продавать оружие. Норвегия сегодня пообещала выделить Киеву в 2026 году на вооружения 8,45 млрд долларов. Миротворчество президента США с украинской реальностью совершенно не совпадает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 августа заявил об отсутствии содержательной повестки для встречи лидеров России и Украины. Главному киевскому лицедею Владимиру Зеленскому театрализованное представление "на высшем уровне" необходимо только для имитации мирного процесса, чтобы не злить кандидата в нобелевские лауреаты Трампа.Хроника самоуничтоженияПервую партию из 3 350 американских ракет ERAM "воздух – поверхность" (на 850 млн долларов) Украина может получить через полтора месяца. Темп производства – около 500 ракет в год, и общее количество значительно. Наверняка потребуются дополнительные поставки американских носителей типа F-16. Как бы то ни было, оружейный поток из США не компенсирует истощение украинских мобилизационных ресурсов, дефицит обученных и мотивированных бойцов ВСУ.В странах НАТО трезво оценивают растущее могущество российской армии, растущие потери и мрачные перспективы ВСУ. По данным американского журнала Military Watch, за три года войны украинская армия безвозвратно потеряла более 1,7 млн военнослужащих, с явным ускорением: 118,5 тыс. человек – в 2022 году, 405,4 тыс. – в 2023-м, 595 тыс. – в 2024-м, 621 тыс. – за неполные восемь месяцев 2025 года. Западные поставки оружия безусловно подталкивают Украину к самоуничтожению. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук констатировал: "Украинские села опустели… Ситуация трагическая и пугающая". Его коллега Алексей Гончаренко призвал компенсировать нехватку личного состава ВСУ на фронте вербовкой иностранных бойцов.Западная "коалиция желающих" способна собрать деньги для закупки американского оружия, ускоренной подготовки украинских "гладиаторов", однако отправлять собственные "опереточные" войска на восточный фронт никто не готов. К примеру, вооруженные силы Канады численностью 68 тысяч "штыков" не имеют боевого опыта и могут быть полностью уничтожены на Украине за два месяца. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Канада находится на 28-м месте – между Швецией и Сингапуром. Канадское участие в прокси-войне с РФ – вершина политического безрассудства.Российские позиции тверды: ключевыми параметрами мирного урегулирования станут международное юридическое признание пяти новых регионов РФ и военный нейтралитет Украины. Кремль исключает присутствие иностранных (в особенности натовских) миротворцев на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия будет "твердо и жестко отстаивать (свои) законные интересы". С другой стороны, отказ Украины от нейтрального и внеблокового статуса поставит под сомнение основания признания украинской независимости в 1991 году.Американское издание Responsible Statecraft констатировало: западное финансирование ВСУ (требуется более 40 млрд долларов в год) – бессмысленно с точки зрения европейской безопасности. Лучший способ обеспечить безопасность стран ЕС – немедленно прекратить военные действия на Украине, риск эскалации конфликта растет с каждым днем. Отдельная от России безопасность для Европы и Украины в реальности существовать не может. Напротив, безопасность РФ – основа (гарантия) общеевропейской системы безопасности. Прогноз издания The American Conservative о послевоенном мироустройстве в стиле "Ялта 2.0" становится все более вероятным.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

