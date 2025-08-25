https://sputnik-georgia.ru/20250825/chleny-tsik-gruzii-podpisali-kodeks-etiki-k-munitsipalnym-vyboram-4-oktyabrya-294666613.html

Члены ЦИК Грузии подписали Кодекс этики к муниципальным выборам 4 октября

Члены ЦИК Грузии подписали Кодекс этики к муниципальным выборам 4 октября

Подписав Кодекс этики, члены комиссии согласились с тем, что при выполнении своих обязанностей будут действовать в соответствии с принципами, изложенными в... 25.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии в понедельник подписали Кодекс этики к муниципальным выборам 4 октября, сообщили в пресс-службе комиссии. Подписание Кодекса этики будет проходить в несколько этапов: 25 августа документ подписали члены ЦИК, а на следующем этапе документ подпишут члены окружных и участковых избирательных комиссий. Подписав Кодекс этики, члены комиссии согласились с тем, что при выполнении своих обязанностей будут действовать в соответствии с принципами, изложенными в документе, что подразумевает уважение закона, соблюдение политической нейтральности, добросовестность, независимость, беспристрастность, объективность и прозрачность своей деятельности, а также соблюдение высоких стандартов профессионализма и коллегиальности. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 14 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у ЦИК будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

