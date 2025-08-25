https://sputnik-georgia.ru/20250825/dokhody-tele--i-radiokompaniy-gruzii-ot-reklamy-sokratilis-294621896.html

Доходы теле- и радиокомпаний Грузии от рекламы сократились

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии во втором квартале 2025 года сократились на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 17,6 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. Только в случае с телеканалами доходы от рекламы сократились на 13%, составив 15,6 млн лари. Основная доля рекламных доходов, полученных телеканалами, 71,1%, пришлась на прямую рекламу, 17,7% – на спонсорство и 11% – на размещение продукта. Наибольшая доля доходов от телевизионной коммерческой рекламы вновь принадлежит телекомпании "Имеди", доход которой по сравнению со вторым кварталом 2024 года сократился на 10% и составил 5,4 миллиона лари. Также на 10% сократился коммерческий доход медиахолдинга "Рустави 2" и составил 2,6 миллиона лари. Доходы PosTV выросли на 15% и составили 1,6 миллиона лари. Телекомпания "Пирвели" заработала на рекламе на 52% больше – 1,6 миллиона лари, а телекомпания "Формула" – 1,4 миллиона лари, на 18% больше по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Доходы медиаплатформы BMG выросли на 14% и составили 1 миллион лари. За отчетный период доходы телекомпании "GDS" остались неизменными – 600 тысяч лари. На 33% увеличил свой доход от рекламы "Силкнет", заработав 300 тысяч лари. Доходы "Общественного вещателя" Грузии сократились на 71% и составили 200 тысяч лари. В случае с "Силк медиа", доходы ТВ остались прежними – 100 тысяч лари. Общие доходы от рекламы других телевещателей составили 900 тысяч лари. Что касается радиовещателей, то их рекламные доходы за отчетный период сократились на 6% и составили 2 млн лари. Между тем 89,5% доходов радио занимает прямая реклама, оставшуюся часть – спонсорство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

