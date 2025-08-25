https://sputnik-georgia.ru/20250825/ekspert-vybory-mera-tbilisi-predskazuemy-no-imenno-eto-delaet-ikh-opasnymi-294665303.html

Эксперт: "Выборы мэра Тбилиси предсказуемы, но именно это делает их опасными"

В Грузии готовятся к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября.

Его соперники от оппозиции, по оценке аналитика Майи Николеишвили, не обладают достаточным весом, чтобы составить серьезную конкуренцию. Об этом она заявила в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Эксперт подчеркивает: формальное наличие нескольких кандидатов не меняет расклада сил. Оппозиция не может предложить фигуру, сравнимую по масштабу с Каладзе. В результате выборы обещают быть "наименее интересными", но при этом именно такая предсказуемость может вызвать новые политические риски.Главная опасность, по мнению Николеишвили, кроется в возможных провокациях и внешнем вмешательстве. Она напомнила, что в последние годы в Грузии неоднократно предпринимались попытки дестабилизации, в том числе с привлечением крупных финансовых ресурсов извне. "Мы живем в постоянном ожидании переворотов – весной, осенью, в любой момент", – говорит аналитик.Не исключает эксперт и проблем внутреннего характера: низкая явка избирателей может сыграть на руку оппозиции. Если сторонники Каладзе и правящей партии излишне уверены в его победе и не придут на выборы, это создаст почву для напряженности и уличных протестов."Каждые выборы в Грузии несут в себе хаос и ощущение угрозы", – отмечает Николеишвили.Вместе с тем аналитик подчеркнула, что, несмотря на сильное давление извне и манипуляции общественным мнением, Грузия сумела избежать революционных сценариев.

