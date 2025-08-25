Грузия
Эксперт: "Выборы мэра Тбилиси предсказуемы, но именно это делает их опасными"
Эксперт: "Выборы мэра Тбилиси предсказуемы, но именно это делает их опасными"
В Грузии готовятся к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября. В центре внимания – Тбилиси, где основным кандидатом остается...
Эксперт: "Выборы мэра Тбилиси предсказуемы, но именно это делает их опасными"

18:12 25.08.2025
В Грузии готовятся к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября. В центре внимания – Тбилиси, где основным кандидатом остается действующий мэр Каха Каладзе, выдвинутый от правящей партии "Грузинская мечта".
Его соперники от оппозиции, по оценке аналитика Майи Николеишвили, не обладают достаточным весом, чтобы составить серьезную конкуренцию. Об этом она заявила в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Эксперт подчеркивает: формальное наличие нескольких кандидатов не меняет расклада сил. Оппозиция не может предложить фигуру, сравнимую по масштабу с Каладзе. В результате выборы обещают быть "наименее интересными", но при этом именно такая предсказуемость может вызвать новые политические риски.

Главная опасность, по мнению Николеишвили, кроется в возможных провокациях и внешнем вмешательстве. Она напомнила, что в последние годы в Грузии неоднократно предпринимались попытки дестабилизации, в том числе с привлечением крупных финансовых ресурсов извне.

"Мы живем в постоянном ожидании переворотов – весной, осенью, в любой момент", – говорит аналитик.

Не исключает эксперт и проблем внутреннего характера: низкая явка избирателей может сыграть на руку оппозиции. Если сторонники Каладзе и правящей партии излишне уверены в его победе и не придут на выборы, это создаст почву для напряженности и уличных протестов.

"Каждые выборы в Грузии несут в себе хаос и ощущение угрозы", – отмечает Николеишвили.

Вместе с тем аналитик подчеркнула, что, несмотря на сильное давление извне и манипуляции общественным мнением, Грузия сумела избежать революционных сценариев.
