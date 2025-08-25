https://sputnik-georgia.ru/20250825/eksport-gruzinskogo-vina-v-germaniyu-uvelichivaetsya-s-kazhdym-godom---posolstvo-294666274.html
Экспорт грузинского вина в Германию увеличивается с каждым годом – посольство
Экспорт грузинского вина в Германию увеличивается с каждым годом – посольство
Sputnik Грузия
В 2024 году из Грузии в Германию было экспортировано 1,28 миллиона литров вина 25.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-25T20:38+0400
2025-08-25T20:38+0400
2025-08-25T20:44+0400
грузия
новости
экономика
германия
грузинское вино
вино и виноделие грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283091760_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ff5d71f8d446cfe10e4a945ad82963cf.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. За последние 10 лет экспорт грузинского вина в Германию увеличился в 7 раз, что является выдающимся прогрессом, заявили в посольстве Германии в Грузии. Как отметили немецкие дипломаты, у немцев и грузин много общего. Среди прочего, это любовь к хорошему вину. Согласно последним данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с 1 января по 31 июля 2025 года Грузия экспортировала в Германию вино на сумму 3,35 млн долларов. Всего за семь месяцев Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283091760_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3b08d86fa869673d6f2c05ac203a8ae8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, германия, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, германия, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Экспорт грузинского вина в Германию увеличивается с каждым годом – посольство
20:38 25.08.2025 (обновлено: 20:44 25.08.2025)
В 2024 году из Грузии в Германию было экспортировано 1,28 миллиона литров вина
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. За последние 10 лет экспорт грузинского вина в Германию увеличился в 7 раз, что является выдающимся прогрессом, заявили в посольстве Германии в Грузии.
Как отметили немецкие дипломаты, у немцев и грузин много общего. Среди прочего, это любовь к хорошему вину.
"В 2024 году из Грузии в Германию было экспортировано 1,28 миллиона литров вина. Это примерно 6 миллионов бокалов. Это означает, что экспорт вина увеличился в 7 раз за последние 10 лет. Мы приветствуем этот выдающийся прогресс", – говорится в опубликованной информации.
Согласно последним данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с 1 января по 31 июля 2025 года Грузия экспортировала в Германию вино на сумму 3,35 млн долларов.
Всего за семь месяцев Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов.