https://sputnik-georgia.ru/20250825/eksport-gruzinskogo-vina-v-germaniyu-uvelichivaetsya-s-kazhdym-godom---posolstvo-294666274.html

Экспорт грузинского вина в Германию увеличивается с каждым годом – посольство

Экспорт грузинского вина в Германию увеличивается с каждым годом – посольство

Sputnik Грузия

В 2024 году из Грузии в Германию было экспортировано 1,28 миллиона литров вина 25.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-25T20:38+0400

2025-08-25T20:38+0400

2025-08-25T20:44+0400

грузия

новости

экономика

германия

грузинское вино

вино и виноделие грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283091760_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ff5d71f8d446cfe10e4a945ad82963cf.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. За последние 10 лет экспорт грузинского вина в Германию увеличился в 7 раз, что является выдающимся прогрессом, заявили в посольстве Германии в Грузии. Как отметили немецкие дипломаты, у немцев и грузин много общего. Среди прочего, это любовь к хорошему вину. Согласно последним данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с 1 января по 31 июля 2025 года Грузия экспортировала в Германию вино на сумму 3,35 млн долларов. Всего за семь месяцев Грузия экспортировала 49,5 тысячи тонн вина на сумму 144,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, германия, грузинское вино, вино и виноделие грузии