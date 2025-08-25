https://sputnik-georgia.ru/20250825/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-avgusta-2025-294659427.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 25 августа 2025

По православному церковному календарю 25 августа отмечают день памяти святых Аникиты, Фотия, Александра, Памфила, Капитона и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Аникита и ФотийПо церковному календарю 25 августа поминают мучеников Аникиту и его племянника Фотия, родом из Никомидии.Аникита был военным сановником, обвинявшим императора Диоклитиана (284-305) в том, что тот установил на городской площади орудия казни для устрашения христиан.Диоклитиан, разгневавшись, приказал пытать Аникиту, а затем бросить его хищникам на съедение. Но лев, выпущенный из клетки, стал ластиться к святому. Внезапно произошло сильное землетрясение, в результате которого разрушилось капище Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников.Палач, занесший меч над головой праведника, сам упал без чувств. Когда мученика стали колесовать, колесо остановилось, а когда палили огнем – огонь погас, когда святого бросили в котел с кипящим оловом – оно остыло. Так Господь хранил Своего исповедника для утверждения многих.Фотий – племянник мученика, присутствуя на пытках, сказал императору, что языческие боги ничто перед истинным. Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача.Мучеников бросили в темницу. Диоклитиан через три дня стал уговаривать их поклониться языческим богам, обещая почет и богатство. За отказ отречься исповедников привязали за ноги к диким лошадям, но влачимые по земле святые остались невредимыми.В ярости император велел разжечь огромную печь, в которую добровольно вступило множество христиан, воодушевленных подвигами мучеников Фотия и Аникиты.Все они умерли с молитвой на устах. Тела Аникиты и Фотия не пострадали от огня. Многие из язычников, видя это, уверовали. Это произошло в 305 году.Епископ КоманскийПо церковному календарю 25 августа поминают святителя Александра, епископа Команского, жившего недалеко от Неокесарии (современная Турция) в III веке.Будущий святой был очень образованным человеком. Изучил многие науки и Священное Писание. Приняв на себя подвиг юродства, он жил в бедности, занимаясь на городской площади продажей угля.Черный всегда от угольной пыли, он вызывал у кого-то жалость, а у кого-то презрение. Когда епископ в Комане умер, мнения, какого святителя избрать, разделились. Одни предлагали выбрать образованного, другие – знатного, а третьи – богатого.Святитель Григорий Неокесарийский – известный богослов, был приглашен для участия в выборе. По его словам, епископ, прежде всего, должен иметь чистое сердце и вести святую жизнь. У некоторых эти слова вызвали усмешку, и они заметили, что при таких условиях угольщик Александр тоже может быть епископом.Святитель, подумав, что этого человека не случайно упомянули, попросил его вызвать. Александр был вынужден открыть, что ранее был богословом и философом, но ради Господа принял на себя добровольную нищету.Александр точно и глубоко ответил на все вопросы о вере и писании. Присутствовавшие, удивившись его смирению, единодушно избрали угольщика епископом.Много лет святитель мудро управлял паствой. Он принял мученическую смерть при императоре Диоклетиане (284-305). По другим источникам, епископ пострадал во время правления Декия (249-251).Памфил и КапитонПо церковному календарю 25 августа поминают мучеников Памфила и Капитона, живших в III веке.Мученикам Памфилу и Капитону за веру отрубили головы в местности Оливрия, расположенной около Константинополя.ИмениныПо церковному календарю 25 августа именины отмечают Александр, Антон, Алексей, Аркадий, Варлаам, Виссарион, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Илья, Иван, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Степан, Сергей, Федор, Фотий и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

