Лесной пожар в горах Тушети близ границы с Россией удалось потушить

В результате пожара в высокогорном регионе Тушети никто не пострадал 25.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Пожар в альпийской зоне ущелья Цовати в Тушети, с северо-востока граничащей с Россией, потушен, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Пожар вспыхнул в Тушети (регион Кахети) в воскресенье днем. Горела сухая трава. В результате пожара никто не пострадал. Угрозы распространения огня на населенный пункт не было. В тушении пожара был задействован вертолет погранполиции. Он в несколько этапов доставил пожарных к месту возгорания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

