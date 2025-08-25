https://sputnik-georgia.ru/20250825/lesnoy-pozhar-v-gorakh-tusheti-bliz-granitsy-s-rossiey-udalos-potushit-294660797.html
Лесной пожар в горах Тушети близ границы с Россией удалось потушить
Лесной пожар в горах Тушети близ границы с Россией удалось потушить
Sputnik Грузия
В результате пожара в высокогорном регионе Тушети никто не пострадал 25.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-25T10:50+0400
2025-08-25T10:50+0400
2025-08-25T10:57+0400
происшествия
грузия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
тушети
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1e/284610286_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_eb8cdad101dc7dfefea9999048177d0a.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Пожар в альпийской зоне ущелья Цовати в Тушети, с северо-востока граничащей с Россией, потушен, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Пожар вспыхнул в Тушети (регион Кахети) в воскресенье днем. Горела сухая трава. В результате пожара никто не пострадал. Угрозы распространения огня на населенный пункт не было. В тушении пожара был задействован вертолет погранполиции. Он в несколько этапов доставил пожарных к месту возгорания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тушети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/1e/284610286_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_3b145f79b9bddef840602d5051da308f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тушети
происшествия, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, тушети
Лесной пожар в горах Тушети близ границы с Россией удалось потушить
10:50 25.08.2025 (обновлено: 10:57 25.08.2025)
В результате пожара в высокогорном регионе Тушети никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Пожар в альпийской зоне ущелья Цовати в Тушети, с северо-востока граничащей с Россией, потушен, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар вспыхнул в Тушети (регион Кахети) в воскресенье днем. Горела сухая трава.
В результате пожара никто не пострадал. Угрозы распространения огня на населенный пункт не было.
В тушении пожара был задействован вертолет погранполиции. Он в несколько этапов доставил пожарных к месту возгорания.