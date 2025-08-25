https://sputnik-georgia.ru/20250825/muzhchina-zaderzhan-po-obvineniyu-v-ubiystve-zheny-v-tbilisi-294666035.html

Мужчина задержан по обвинению в убийстве жены в Тбилиси

Обвиняемый во время ссоры нанес своей 34-летней жене множественные телесные повреждения тупым предметом и скрылся с места преступления 25.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Житель Тбилиси задержан по обвинению в умышленном убийстве жены, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Следствие установило, что 25 августа этого года в квартире в Тбилиси обвиняемый во время ссоры нанес своей 34-летней жене множественные телесные повреждения тупым предметом и скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений молодая женщина скончалась на месте. Обвиняемый был задержан вскоре после совершения преступления. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах". В случае обвинительного приговора 38-летнему мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. По данным СМИ, убийство произошло в районе Земо Поничала. За последнюю неделю это уже третье убийство члена семьи, совершенное одним из супругов: 22 августа по обвинению в убийстве жены в Озургетском районе Гурии был задержан пенсионер. В тот же день в Тбилиси произошло убийство 22-летнего мужчины, задержана 25-летняя жена убитого.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

