Оползень угрожает нескольким селам в Грузии – какова ситуация в ущелье реки Карнеба
Оползень угрожает нескольким селам в Грузии – какова ситуация в ущелье реки Карнеба
Грузия является одним из самых сложных горных регионов мира по масштабам геологических процессов и уровню рисков, при этом около 60% населенных пунктов...
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Ситуация в ущелье реки Карнеба, где в селах Гверки и Хемагали Харагаульского района (регион Имерети) развились оползневые процессы, находится под полным контролем, сообщили в мэрии. В конце июня часть жителей сел Гверки и Хемагали была временно эвакуирована из-за активизации оползневых процессов. Ущерб был нанесен домам, сельскохозяйственным угодьям, автомобильным дорогам. В субботу, 23 августа, местные власти сообщили о том, что массы земли частично перекрыли реку и оползень вновь активизировался Специалисты ведут мониторинг уровня застоявшейся воды в русле реки и динамики оползневых процессов. Штаб быстрого реагирования работает в усиленном режиме. Изучение и управление ситуацией ведется скоординированно при участии геологов Национального агентства окружающей среды, службы по управлению чрезвычайными ситуациями, министерства регионального развития и инфраструктуры, администрации губернатора Имерети, департамента автомобильных дорог и представителей "Грузинской железной дороги". С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира. Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Из них 22% – в зонах высокого риска, 26% – среднего риска, 20% – низкого риска, 32% – очень низкого риска. В августе 2023 года смертоносный оползень сошел на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии. Погибли люди, были уничтожены практически все туристические объекты, повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты через реку Чанчахи. Курорт оказался оторван от внешнего мира.
Оползень угрожает нескольким селам в Грузии – какова ситуация в ущелье реки Карнеба
13:53 25.08.2025 (обновлено: 14:19 25.08.2025)
Грузия является одним из самых сложных горных регионов мира по масштабам геологических процессов и уровню рисков, при этом около 60% населенных пунктов находятся в зонах опасности для населения и инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Ситуация в ущелье реки Карнеба, где в селах Гверки и Хемагали Харагаульского района (регион Имерети) развились оползневые процессы, находится под полным контролем, сообщили в мэрии.
В конце июня часть жителей сел Гверки и Хемагали была временно эвакуирована из-за активизации оползневых процессов. Ущерб был нанесен домам, сельскохозяйственным угодьям, автомобильным дорогам. В субботу, 23 августа, местные власти сообщили о том, что массы земли частично перекрыли реку и оползень вновь активизировался
"Соответствующие службы работают над расширением русла реки и ликвидацией оползневых зон. Русло реки будет очищено от оползневой массы для обеспечения безопасного стока воды", – заявили в мэрии.
Специалисты ведут мониторинг уровня застоявшейся воды в русле реки и динамики оползневых процессов. Штаб быстрого реагирования работает в усиленном режиме.
Изучение и управление ситуацией ведется скоординированно при участии геологов Национального агентства окружающей среды, службы по управлению чрезвычайными ситуациями, министерства регионального развития и инфраструктуры, администрации губернатора Имерети, департамента автомобильных дорог и представителей "Грузинской железной дороги".
С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира.
Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Из них 22% – в зонах высокого риска, 26% – среднего риска, 20% – низкого риска, 32% – очень низкого риска.
В августе 2023 года смертоносный оползень сошел на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии. Погибли люди, были уничтожены практически все туристические объекты, повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты через реку Чанчахи. Курорт оказался оторван от внешнего мира.