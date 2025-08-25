https://sputnik-georgia.ru/20250825/opolzen-ugrozhaet-neskolkim-selam-v-gruzii---kakova-situatsiya-v-uschele-reki-karneba-294661122.html

Оползень угрожает нескольким селам в Грузии – какова ситуация в ущелье реки Карнеба

Оползень угрожает нескольким селам в Грузии – какова ситуация в ущелье реки Карнеба

Sputnik Грузия

Грузия является одним из самых сложных горных регионов мира по масштабам геологических процессов и уровню рисков, при этом около 60% населенных пунктов... 25.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-25T13:53+0400

2025-08-25T13:53+0400

2025-08-25T14:19+0400

происшествия

грузия

новости

имерети

шови

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/19/294660956_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_10dad246e1104a8c2016c4454b54608f.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Ситуация в ущелье реки Карнеба, где в селах Гверки и Хемагали Харагаульского района (регион Имерети) развились оползневые процессы, находится под полным контролем, сообщили в мэрии. В конце июня часть жителей сел Гверки и Хемагали была временно эвакуирована из-за активизации оползневых процессов. Ущерб был нанесен домам, сельскохозяйственным угодьям, автомобильным дорогам. В субботу, 23 августа, местные власти сообщили о том, что массы земли частично перекрыли реку и оползень вновь активизировался Специалисты ведут мониторинг уровня застоявшейся воды в русле реки и динамики оползневых процессов. Штаб быстрого реагирования работает в усиленном режиме. Изучение и управление ситуацией ведется скоординированно при участии геологов Национального агентства окружающей среды, службы по управлению чрезвычайными ситуациями, министерства регионального развития и инфраструктуры, администрации губернатора Имерети, департамента автомобильных дорог и представителей "Грузинской железной дороги". С точки зрения масштабов развития стихийных геологических процессов, уровня повреждаемости территории и рисков опасности для населения и инфраструктурных объектов Грузия относится к одному из сложнейших горных краев мира. Около 60% населенных пунктов в Грузии находятся в зонах геологических рисков разной категории. Из них 22% – в зонах высокого риска, 26% – среднего риска, 20% – низкого риска, 32% – очень низкого риска. В августе 2023 года смертоносный оползень сошел на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии. Погибли люди, были уничтожены практически все туристические объекты, повреждена дорога на подъезде к Шови и смыты мосты через реку Чанчахи. Курорт оказался оторван от внешнего мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

шови

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, имерети, шови