Пятница в Грузии объявлена выходным днем
Пятница в Грузии объявлена выходным днем
25.08.2025
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии объявило 29 августа официальным выходным днем, соответствующее постановление уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". В Грузии 28 августа – официальный выходной день, это праздник Успения Пресвятой Богородицы. А 30 и 31 августа в этом году выпали на выходные дни недели. Всем административным органам поручено определить службы, которых не коснется выходной день исходя из важности функционирования государственных органов и жизни общества. Частные компании самостоятельно принимают решения о работе в выходные дни. А вот банки и государственные учреждения будут отдыхать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
16:12 25.08.2025 (обновлено: 16:35 25.08.2025)
