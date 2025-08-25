https://sputnik-georgia.ru/20250825/pyatnitsa-v-gruzii-obyavlena-vykhodnym-dnem-294664272.html

Пятница в Грузии объявлена выходным днем

Пятница в Грузии объявлена выходным днем

25.08.2025

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Правительство Грузии объявило 29 августа официальным выходным днем, соответствующее постановление уже обнародовано на сайте "Законодательного вестника Грузии". В Грузии 28 августа – официальный выходной день, это праздник Успения Пресвятой Богородицы. А 30 и 31 августа в этом году выпали на выходные дни недели. Всем административным органам поручено определить службы, которых не коснется выходной день исходя из важности функционирования государственных органов и жизни общества. Частные компании самостоятельно принимают решения о работе в выходные дни. А вот банки и государственные учреждения будут отдыхать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

Новости

