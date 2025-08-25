https://sputnik-georgia.ru/20250825/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-na-evrobaskete-2025--raspisanie-vstrech-294666404.html

Сборная Грузии по баскетболу на Евробаскете 2025 – расписание встреч

Сборная Грузии по баскетболу на Евробаскете 2025 – расписание встреч

25.08.2025

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Чемпионат Европы по баскетболу, в котором в шестой раз примет участие сборная Грузии, стартует 27 августа. Матчи группового этапа Евробаскета примут четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Сборная Грузии попала в группу С, где сыграет с командами Испании, Италии, Греции, Кипра, Боснии и Герцеговины. Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское): В состав сборной из 13 человек входят: Рати Андроникашвили, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе, Каха Джинчарадзе, Дуда Санадзе, Александре Певадзе, Торнике Шенгелия (капитан), Сандро Мамукелашвили, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Гога Битадзе, Георгий Шермадини и Илья Лондаридзе. Грузия будет выступать на Евробаскете в составе 12 игроков, поэтому главному тренеру команды Александру Джикичу придется исключить из состава одного игрока до 27 августа. Грузинские баскетболисты впервые выступили на Евробаскете в 2011 году и заняли 11-е место. Этот результат является лучшим на сегодняшний день. В начале августа в обновленном рейтинге сборных FIBA сборная Грузии улучшила свои позиции и теперь занимает 15 место (16). Примечательно, что перед началом чемпионата Европы сборная Грузии провела шесть товарищеских встреч и не смогла одержать победу ни в одной из них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

