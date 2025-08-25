https://sputnik-georgia.ru/20250825/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-na-evrobaskete-2025--raspisanie-vstrech-294666404.html
Сборная Грузии по баскетболу на Евробаскете 2025 – расписание встреч
Сборная Грузии по баскетболу на Евробаскете 2025 – расписание встреч
Sputnik Грузия
В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные, они разделены на 4 группы по 6 команд 25.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-25T21:42+0400
2025-08-25T21:42+0400
2025-08-25T21:42+0400
спорт
грузия
новости
дуда санадзе
торнике шенгелия
бека бурджанадзе
чемпионат европы по баскетболу
баскетбол
новости грузинского баскетбола
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/16/292213562_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dbbf271fd1513e71143d3ae28fa8b9e3.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Чемпионат Европы по баскетболу, в котором в шестой раз примет участие сборная Грузии, стартует 27 августа. Матчи группового этапа Евробаскета примут четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге. В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд. Сборная Грузии попала в группу С, где сыграет с командами Испании, Италии, Греции, Кипра, Боснии и Герцеговины. Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское): В состав сборной из 13 человек входят: Рати Андроникашвили, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе, Каха Джинчарадзе, Дуда Санадзе, Александре Певадзе, Торнике Шенгелия (капитан), Сандро Мамукелашвили, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Гога Битадзе, Георгий Шермадини и Илья Лондаридзе. Грузия будет выступать на Евробаскете в составе 12 игроков, поэтому главному тренеру команды Александру Джикичу придется исключить из состава одного игрока до 27 августа. Грузинские баскетболисты впервые выступили на Евробаскете в 2011 году и заняли 11-е место. Этот результат является лучшим на сегодняшний день. В начале августа в обновленном рейтинге сборных FIBA сборная Грузии улучшила свои позиции и теперь занимает 15 место (16). Примечательно, что перед началом чемпионата Европы сборная Грузии провела шесть товарищеских встреч и не смогла одержать победу ни в одной из них.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/16/292213562_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_0e64c585fcacdcfdb092512dbb8bfcde.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, дуда санадзе, торнике шенгелия, бека бурджанадзе, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, дуда санадзе, торнике шенгелия, бека бурджанадзе, чемпионат европы по баскетболу, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Сборная Грузии по баскетболу на Евробаскете 2025 – расписание встреч
В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные, они разделены на 4 группы по 6 команд
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Чемпионат Европы по баскетболу, в котором в шестой раз примет участие сборная Грузии, стартует 27 августа.
Матчи группового этапа Евробаскета примут четыре города. Группа A будет играть в Риге (Латвия), группа B – в Тампере (Финляндия), группа C – в Лимассоле (Кипр), группа D – в Катовице (Польша). Финальная часть соревнований пройдет в Риге.
В финальной части Евробаскета 2025 примут участие 24 сборные. По итогам жеребьевки они разделены на 4 группы по 6 команд.
Сборная Грузии попала в группу С, где сыграет с командами Испании, Италии, Греции, Кипра, Боснии и Герцеговины.
Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское):
28 августа, 16:00, Грузия – Испания
30 августа, 16:00, Италия – Грузия
31 августа, 16:00, Грузия – Греция
2 сентября, 19:15, Кипр – Грузия
4 сентября, 16:00, Грузия – Босния и Герцеговина.
В состав сборной из 13 человек входят: Рати Андроникашвили, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе, Каха Джинчарадзе, Дуда Санадзе, Александре Певадзе, Торнике Шенгелия (капитан), Сандро Мамукелашвили, Бека Бурджанадзе, Георгий Корсантия, Гога Битадзе, Георгий Шермадини и Илья Лондаридзе.
Грузия будет выступать на Евробаскете в составе 12 игроков, поэтому главному тренеру команды Александру Джикичу придется исключить из состава одного игрока до 27 августа.
Грузинские баскетболисты впервые выступили на Евробаскете в 2011 году и заняли 11-е место. Этот результат является лучшим на сегодняшний день.
В начале августа в обновленном рейтинге сборных FIBA сборная Грузии улучшила свои позиции и теперь занимает 15 место (16).
Примечательно, что перед началом чемпионата Европы сборная Грузии провела шесть товарищеских встреч и не смогла одержать победу ни в одной из них.