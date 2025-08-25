https://sputnik-georgia.ru/20250825/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novaya-statistika-294659669.html
Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новая статистика
Во втором квартале 2025 года 95,1% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы 25.08.2025
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 2,1 миллиона пассажиров во втором квартале 2025 года – это на 17,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 17,4% больше пассажиров по сравнению с апрелем-июнем 2024 года – 1,1 миллиона. Из аэропортов вылетели 1 миллион пассажиров (на 18,1% больше). Во втором квартале 2025 года 95,1% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 8,6 тысячи пассажирских рейсов, что на 12,8% больше данных за второй квартал 2024 года. Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 172,6 тысячи пассажиров (+1,5%). Грузовые перевозки Во втором квартале 2025 года в аэропортах Грузии было осуществлено 900 грузовых рейсов, что на 86,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, объем грузов и почты в аэропортах страны составил 9 тысяч тонн. Из них 92,2% – полученные грузы и почта, а 7,8% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 38,2 тысячи тонн грузов, на 18,6% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
