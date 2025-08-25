https://sputnik-georgia.ru/20250825/spros-na-kvartiry-v-batumi-sokratilsya--novye-dannye-294656860.html

Спрос на квартиры в Батуми сократился – новые данные

Спрос на квартиры в Батуми сократился – новые данные

Sputnik Грузия

По данным компании, продажи новостроек выросли на 38,4%, а старых квартир – на 4,9% 25.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-25T12:52+0400

2025-08-25T12:52+0400

2025-08-25T12:52+0400

грузия

новости

экономика

батуми

недвижимость

недвижимость в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259339476_0:160:2923:1804_1920x0_80_0_0_0320f6b423442a2309dd2aebf035ef7b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2025 года вырос на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 664 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 60,7% и составил 104 миллиона долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 38,4%, а старых квартир – на 4,9%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в июле 2025 года выросла на 28,9% и составила 1 369 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 8,4% и составила 1 247 долларов за квадратный метр. По данным Colliers Georgia, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии