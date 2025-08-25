https://sputnik-georgia.ru/20250825/spros-na-kvartiry-v-batumi-sokratilsya--novye-dannye-294656860.html
Спрос на квартиры в Батуми сократился – новые данные
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2025 года вырос на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 664 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 60,7% и составил 104 миллиона долларов. По данным компании, продажи новостроек выросли на 38,4%, а старых квартир – на 4,9%. Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в июле 2025 года выросла на 28,9% и составила 1 369 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 8,4% и составила 1 247 долларов за квадратный метр. По данным Colliers Georgia, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) в июле 2025 года вырос на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – продано 1 664 квартиры, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 60,7% и составил 104 миллиона долларов.
По данным компании, продажи новостроек выросли на 38,4%, а старых квартир – на 4,9%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в июле 2025 года выросла на 28,9% и составила 1 369 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами, их стоимость выросла на 8,4% и составила 1 247 долларов за квадратный метр.
По данным Colliers Georgia, в 2024 году в Батуми продано 15 тысяч квартир, на 2% меньше, чем в 2023 году. Объем рынка увеличился на 6% и составил 778 миллионов долларов.