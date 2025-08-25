Станция метро Тбилиси "Варкетили" возобновит работу 26 августа

https://sputnik-georgia.ru/20250825/stantsiya-metro-tbilisi-varketili-vozobnovit-rabotu-26-avgusta-294661875.html

Станция "Варкетили" была открыта в 1985 году и является конечной на линии Ахметели-Варкетили 25.08.2025

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Закрытая на ремонт в июле станция Тбилисского метрополитена откроется 26 августа, сообщает мэрия Тбилиси. Мэрия закрыла станцию "Варкетили" 12 июля из-за необходимости провести работы по очистке потолка и зоны подъема эскалаторов. Как сообщает мэрия Тбилиси, с 26 августа станция метро "Варкетили" будет обслуживать пассажиров с 07:00 до 23:00. Ремонтные работы будут продолжаться в ночное время до 30 ноября. В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Предыдущий ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов). После этого мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном случае желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамисони" пришлось расторгнуть. Компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) потребовала продлить срок действия соглашения с мэрией до 30 июня 2026 года из-за сложности работ. Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели-Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

