Тысячи абонентов в Тбилиси останутся без газа более чем на сутки
16:56 25.08.2025 (обновлено: 17:38 25.08.2025)
Газоснабжение будет полностью восстановлено к 21:00 27 августа
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов в густонаселенном Сабурталинском районе Тбилиси останутся без газа на сутки в связи с реконструкцией газопровода, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy.
Подача газа будет приостановлена в 10:00 26 августа.
"В связи с проведением работ по реконструкции газопровода, на дороге, соединяющей склон Нуцубидзе с Вашлиджвари, завтра, 26 августа, с 10:00 до 10:00 27 августа будет прекращена подача газа", – говорится в сообщении.
В частности, отключение коснется жителей улицы Гагарина, Вашлиджвари, проспектов Маршала Геловани, Сараджишвили, Годзиашвили, всех микрорайонов Нуцубидзе, домов у озера Лиси.
Газоснабжение будет полностью восстановлено к 21:00 27 августа.