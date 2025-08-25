https://sputnik-georgia.ru/20250825/tysyachi-abonentov-v-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-bolee-chem-na-sutki-294664675.html

Тысячи абонентов в Тбилиси останутся без газа более чем на сутки

25.08.2025

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов в густонаселенном Сабурталинском районе Тбилиси останутся без газа на сутки в связи с реконструкцией газопровода, сообщили в газораспределительной компании Tbilisi Energy. Подача газа будет приостановлена в 10:00 26 августа. "В связи с проведением работ по реконструкции газопровода, на дороге, соединяющей склон Нуцубидзе с Вашлиджвари, завтра, 26 августа, с 10:00 до 10:00 27 августа будет прекращена подача газа", – говорится в сообщении. В частности, отключение коснется жителей улицы Гагарина, Вашлиджвари, проспектов Маршала Геловани, Сараджишвили, Годзиашвили, всех микрорайонов Нуцубидзе, домов у озера Лиси. Газоснабжение будет полностью восстановлено к 21:00 27 августа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

