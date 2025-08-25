https://sputnik-georgia.ru/20250825/vybory-v-gruzii-2025-prodolzhaetsya-registratsiya-organizatsiy-dlya-nablyudeniya-za-golosovaniem-294665426.html
Выборы в Грузии 2025: продолжается регистрация организаций для наблюдения за голосованием
Выборы в Грузии 2025: продолжается регистрация организаций для наблюдения за голосованием
Sputnik Грузия
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября, официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа 25.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-25T18:32+0400
2025-08-25T18:32+0400
2025-08-25T19:12+0400
грузия
новости
политика
выборы в местные органы власти в грузии 2025
цик грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260148743_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_b7f6c0b78281986c132d1afe3a95a049.jpg
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 25 августа, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала семь местных организаций. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября. На данный момент зарегистрированы следующие организации : Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или/и защиту прав человека. После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260148743_0:0:1139:854_1920x0_80_0_0_f1a242a19cbf68911fd513fe2bb79e50.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии 2025, цик грузии
грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии 2025, цик грузии
Выборы в Грузии 2025: продолжается регистрация организаций для наблюдения за голосованием
18:32 25.08.2025 (обновлено: 19:12 25.08.2025)
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября, официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 25 августа, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала семь местных организаций.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября.
На данный момент зарегистрированы следующие организации :
"Гражданский альянс за развитие"
"Международная обсерватория адвокатов и юристов"
"Аналитико-компиляционный центр избирательных и политических технологий"
"Ассоциация свободное поколение"
"Профессиональный союз студентов и работников профессионального образования Грузии и подготовки кадров"
"Центр защиты демократии и защиты прав"
"Центр защиты масс-медиа и прав"
Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или/и защиту прав человека.
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации.
Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.