https://sputnik-georgia.ru/20250825/vybory-v-gruzii-2025-prodolzhaetsya-registratsiya-organizatsiy-dlya-nablyudeniya-za-golosovaniem-294665426.html

Выборы в Грузии 2025: продолжается регистрация организаций для наблюдения за голосованием

Выборы в Грузии 2025: продолжается регистрация организаций для наблюдения за голосованием

Sputnik Грузия

Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября, официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа 25.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-25T18:32+0400

2025-08-25T18:32+0400

2025-08-25T19:12+0400

грузия

новости

политика

выборы в местные органы власти в грузии 2025

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260148743_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_b7f6c0b78281986c132d1afe3a95a049.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 25 августа, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала семь местных организаций. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября. На данный момент зарегистрированы следующие организации : Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или/и защиту прав человека. После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, выборы в местные органы власти в грузии 2025, цик грузии