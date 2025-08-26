https://sputnik-georgia.ru/20250826/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-deportirovany-neskolko-desyatkov-chelovek-294670088.html

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны депортированы несколько десятков человек

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны депортированы несколько десятков человек

26.08.2025

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии только за последние несколько дней депортировал из страны 22 гражданина Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана, России и Кении, сообщили в пресс-службе МВД. Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве. В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, в соответствии с решением о выдворении из страны, предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственных средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

