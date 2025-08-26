https://sputnik-georgia.ru/20250826/brodyachie-sobaki-v-tbilisi-otvetstvennost-obschestva---video-294677054.html
Бродячие собаки в Тбилиси: ответственность общества – видео
Бродячие собаки в Тбилиси: ответственность общества – видео
Sputnik Грузия
На улицах столицы Грузии сегодня десятки тысяч бездомных собак. Точное их количество не знает никто, однако, по предварительным данным, их число может... 26.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-26T18:24+0400
2025-08-26T18:24+0400
2025-08-26T18:26+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
собаки
собака
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1a/294676688_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3d1d0121de4222cc527a707e7957d0b.jpg
Городские власти проводят вакцинацию собак, а также их стерилизацию, чтобы снизить число бездомных животных. Но этих усилий недостаточно. Хотя часть собак, которые живут в центре города, ухожены, о них заботятся, приносят им еду, собаки даже ездят в транспорте и спят в магазинах или отделениях банков. Их подкармливают многочисленные туристы, посетители и владельцы разных заведений.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1a/294676688_237:0:1197:720_1920x0_80_0_0_83022d49d541f57e9e5d936d00b0e8af.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, собаки, собака, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, собаки, собака, тбилиси, видео
Бродячие собаки в Тбилиси: ответственность общества – видео
18:24 26.08.2025 (обновлено: 18:26 26.08.2025)
На улицах столицы Грузии сегодня десятки тысяч бездомных собак. Точное их количество не знает никто, однако, по предварительным данным, их число может достигать 30-40 тысяч.
Городские власти проводят вакцинацию собак, а также их стерилизацию, чтобы снизить число бездомных животных. Но этих усилий недостаточно.
Хотя часть собак, которые живут в центре города, ухожены, о них заботятся, приносят им еду, собаки даже ездят в транспорте и спят в магазинах или отделениях банков. Их подкармливают многочисленные туристы, посетители и владельцы разных заведений.