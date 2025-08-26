https://sputnik-georgia.ru/20250826/brodyachie-sobaki-v-tbilisi-otvetstvennost-obschestva---video-294677054.html

Бродячие собаки в Тбилиси: ответственность общества – видео

Бродячие собаки в Тбилиси: ответственность общества – видео

Sputnik Грузия

На улицах столицы Грузии сегодня десятки тысяч бездомных собак. Точное их количество не знает никто, однако, по предварительным данным, их число может... 26.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-26T18:24+0400

2025-08-26T18:24+0400

2025-08-26T18:26+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

собаки

собака

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/1a/294676688_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3d1d0121de4222cc527a707e7957d0b.jpg

Городские власти проводят вакцинацию собак, а также их стерилизацию, чтобы снизить число бездомных животных. Но этих усилий недостаточно. Хотя часть собак, которые живут в центре города, ухожены, о них заботятся, приносят им еду, собаки даже ездят в транспорте и спят в магазинах или отделениях банков. Их подкармливают многочисленные туристы, посетители и владельцы разных заведений.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, собаки, собака, тбилиси, видео