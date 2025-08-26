https://sputnik-georgia.ru/20250826/chto-stalo-prichinoy-pozhara-na-territorii-vokzalnoy-ploschadi-v-tbilisi-294679272.html

Что стало причиной пожара на территории Вокзальной площади в Тбилиси?

Для установления точной причины произошедшего начато следствие по факту происшествия 26.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Причиной пожара в одном из коммерческих зданий на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси, по предварительным данным следствия, стала неисправность электропроводки, сообщается на сайте МВД Грузии. Сообщение о пожаре на улице Тевдоре Мгвдели в Тбилиси поступило в Центр управления общественной безопасностью 112 МВД сегодня, 26 августа, на рассвете. Пожар возник в здании, в котором располагаются магазины и склады. По информации ведомства, в короткие сроки после получения оповещения на место происшествия прибыли пожарные расчеты Службы по управлению ЧС и приступили к активным работам по тушению пожара. На месте также были мобилизованы другие соответствующие подразделения МВД. Существовала опасность распространения огня на близлежащие здания, но пожарным удалось вовремя потушить пожар. В результате пожара никто не пострадал. Для установления точной причины произошедшего начато следствие по факту происшествия по статье "Повреждение или уничтожение вещи путем поджога", которая наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

