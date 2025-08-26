https://sputnik-georgia.ru/20250826/dtp-s-letalnym-iskhodom-v-gruzii-chislo-pogibshikh-prodolzhaet-rasti-294669243.html

ДТП с летальным исходом в Грузии: число погибших продолжает расти

ДТП с летальным исходом в Грузии: число погибших продолжает расти

Sputnik Грузия

Для сравнения, в январе-июне 2024 года произошло 2 544 аварии, 3 356 человек получили травмы различной степени тяжести, 179 – погибли 26.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-26T09:01+0400

2025-08-26T09:01+0400

2025-08-26T09:01+0400

грузия

новости

общество

мвд грузии

эка лалиашвили

дтп

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/13/268681258_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_4f91e92d774c562261e5b8c69c7f8d20.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число погибших на дорогах Грузии лишь увеличивается, несмотря на Национальную стратегию и План действий по безопасности дорожного движения, которые направлены на сокращение жертв к концу 2025 года на 25%, говорится в информации, опубликованной организацией "Грузинский альянс за безопасные дороги". Согласно анализу ДТП за январь-июнь 2025 года, подготовленному на основе официальной информации МВД, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий увеличилось на 12,4% (2 860), число пострадавших — на 13,7% (3 816 человек), а смертность — на 20,7% (216 человек). Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона, превышение установленной скорости. Кроме того, как заявила председатель организации Эка Лалиашвили, важно последовательно реализовывать План действий по повышению безопасности дорожного движения, внедрить подход "Безопасная система", основанный на передовом европейском опыте и рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения во всем мире. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мвд грузии, эка лалиашвили, дтп, статистика