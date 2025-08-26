https://sputnik-georgia.ru/20250826/dtp-s-letalnym-iskhodom-v-gruzii-chislo-pogibshikh-prodolzhaet-rasti-294669243.html
ДТП с летальным исходом в Грузии: число погибших продолжает расти
Для сравнения, в январе-июне 2024 года произошло 2 544 аварии, 3 356 человек получили травмы различной степени тяжести, 179 – погибли 26.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число погибших на дорогах Грузии лишь увеличивается, несмотря на Национальную стратегию и План действий по безопасности дорожного движения, которые направлены на сокращение жертв к концу 2025 года на 25%, говорится в информации, опубликованной организацией "Грузинский альянс за безопасные дороги". Согласно анализу ДТП за январь-июнь 2025 года, подготовленному на основе официальной информации МВД, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий увеличилось на 12,4% (2 860), число пострадавших — на 13,7% (3 816 человек), а смертность — на 20,7% (216 человек). Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона, превышение установленной скорости. Кроме того, как заявила председатель организации Эка Лалиашвили, важно последовательно реализовывать План действий по повышению безопасности дорожного движения, внедрить подход "Безопасная система", основанный на передовом европейском опыте и рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения во всем мире. Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека.
Новости
ru_GE
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Число погибших на дорогах Грузии лишь увеличивается, несмотря на Национальную стратегию и План действий по безопасности дорожного движения, которые направлены на сокращение жертв к концу 2025 года на 25%, говорится в информации, опубликованной организацией "Грузинский альянс за безопасные дороги".
Согласно анализу ДТП за январь-июнь 2025 года, подготовленному на основе официальной информации МВД, в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий увеличилось на 12,4% (2 860), число пострадавших — на 13,7% (3 816 человек), а смертность — на 20,7% (216 человек).
Для сравнения, в январе-июне 2024 года произошло 2 544 аварии, 3 356 человек получили травмы различной степени тяжести, 179 – погибли.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются: выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона, превышение установленной скорости.
Кроме того, как заявила председатель организации Эка Лалиашвили, важно последовательно реализовывать План действий по повышению безопасности дорожного движения, внедрить подход "Безопасная система", основанный на передовом европейском опыте и рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения во всем мире.
"Этот подход подразумевает, что люди на дорогах должны быть защищены. Система – инфраструктура, транспорт, законодательные и исполнительные механизмы – должна защищать людей от серьезных травм и гибели даже в случае ошибки", – сказала Лалиашвили.
Число жертв в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии в 2024 году составило 444 человека.