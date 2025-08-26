Эксперт о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Грузии - видео
Аналитик Майя Николеишвили считает, что современные политические процессы на территории Южного Кавказа нельзя рассматривать как естественные. По ее словам, за ними стоит прямая стратегия Запада, направленная на дестабилизацию региона.
Об этом аналитик заявила в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По ее словам, Грузия находится в эпицентре этого давления. Несмотря на принятый закон об "иноагентах", в стране продолжаются попытки внешнего вмешательства. Эксперт считает, что западные силы рассматривают Южный Кавказ как зону потенциальной дестабилизации, где может быть "взорван второй фронт".
Таким образом эксперт делает вывод, что ключевой риск для Грузии заключается не только в локальных вызовах, но и в масштабной геополитической конфронтации, в которой страна может оказаться инструментом внешних игроков.
