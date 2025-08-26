https://sputnik-georgia.ru/20250826/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni---prognoz-sinoptikov-294674069.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
В Тбилиси ожидается жаркая и сухая погода, днем температура воздуха составит до +35 градусов 26.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-26T18:18+0400
2025-08-26T18:18+0400
2025-08-26T18:23+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/05/294414945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98786e3cf9ca1d9b4fed437c0ef73ec3.jpg
18:18 26.08.2025 (обновлено: 18:23 26.08.2025)
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Жаркая и преимущественно сухая погода без осадков ожидает жителей Грузии 28-29 августа, а вот 27 числа местами возможны дожди и грозы, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси ожидается жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +33, +35 градусов.
В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти, 27 августа возможны кратковременные дожди с грозами, а 28-29 августа ожидается преимущественно сухая погода. Днем температура воздуха составит +28, +30 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети, 27 августа возможны кратковременные дожди с грозами, а 28-29 августа ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем +31, +33 градуса.
В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти, 27 августа возможен дождь, а 28-29 августа ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем +28, +33 градуса.
В высокогорных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро, 27 августа возможны кратковременные дожди с грозами, а 28-29 августа ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем +25, +30 градусов.
В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +33, +35 градусов.
В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро, ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +33, +35 градусов.
В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +28, +33 градуса.
В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало, ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха днем составит +23, +28 градусов.